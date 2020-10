Le duecento bare trascinate dalla furia dell'acqua lontano dal cimitero

Il maltempo non ha risparmiato nemmeno i cimiteri. Il giorno dopo la furia l’acqua restituisce tutto. A Garessio, in Piemontre, molte bare, circa 200, sono state trascinate lontano. La scena al cimitero di Trappa, frazione di Garessio, è impressionante.

Il maltempo si porta via le bare dal cimitero

Il camposanto frazionale è stato distrutto e l’acqua ha portato con sè le bare che sono state ritrovate poi la mattina dopo in diverse zone del comune, anche a distanza di molte centinaia di metri dal cimitero.

Il sindaco di Garessio è Ferruccio Fazio, ex ministro della sanità nel governo Berlusconi e fino a pochi mesi fa alla guida della task force della Regione contro il Covid: "Ci è arrivata addosso una bomba d'acqua - dice a Repubblica - una forza di elementi mai vista prima. Peggio del 1994, molto peggio del 2016. Nel mio giardino sono venuti giù due alberi secolari, abbiamo visto le bare uscire dalla terra, non esagero se dico che il cimitero di frazione Trappa è stato devastato. Ho chiamato adesso i carabinieri per comunicare che sono duecento le bare disperse. Due le hanno ripescate a Bagnasco, qualcuna non è stata ancora identificata".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.