Il giallo di madre e figlio trovati morti in casa: lui col volto ustionato, lei riversa su un fianco

La tragica scoperta dei corpi senza vita risale a ieri. A Barletta i cadaveri di Raffaella Angela Dimiccoli, 73 anni, e di suo figlio Michele Caporusso, 53 anni e alcuni problemi di salute, sono stati trovati dal marito e padre delle vittime, nella villetta di via Belle Arti. Il figlio aveva il volto ustionato forse da una sostanza caustica, lei era riversa su un fianco, in stanze diverse. Si attende l'autopsia per avere elementi utili a fare un po' di chiarezza.

Il padre e marito che ha trovato i due ormai morti era stato via per almeno cinque giorni, in campagna, con l’altro figlio. In tarda mattinata era tornato a casa. Il decesso di Dimiccoli e Caporusso potrebbe risalire a qualche giorno fa. Non si esclude alcuna ipotesi. Sul fatto indagano i carabinieri.

La cognata, Cristina Banescu, ha raccontato di aver saputo quanto successo dai social: "Non li sentivo da due anni. Lui - ha aggiunto riferendosi al marito della vittima - era sempre in campagna". "Erano persone tranquille, li ho incrociati qualche volta - ha detto un vicino di casa -. La donna, però, non si vedeva molto in giro". Mistero fitto.

