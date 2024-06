Un uomo è stato ucciso a colpi di fucile

Si torna a uccidere nel Foggiano. Un uomo di 36 anni è stato ucciso a colpi di fucile questo pomeriggio a Mattinata, comune del capoluogo Dauno. La vittima, Bartolo Pio Notarangelo, originario di Vieste, è già nota alle forze dell'ordine e vanta parentele con diverse famiglie criminali note nel Gargano. L'agguato è stato compiuto in località Montelci, vicino Mattinatella.

Notarangelo aveva legami di parentela con la famiglia Quitadamo, ritenuta vicina ad ambienti criminali. Antonio e Andrea Quitadamo - soprannominati Baffino - collaborano con la giustizia da alcuni anni. E Notarangelo era il cognato di Andrea, il più giovane dei due fratelli. La vittima, inoltre, era il cugino di Angelo Notarangelo, ex boss di Vieste ucciso nel 2015. Nel 2019 Notarangelo era stato arrestato perché trovato in possesso di un chilo di droga e di circa 20 mila euro in contanti.

Le cause dell'agguato sono ancora sconosciute ma non è escluso un regolamento di conti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano per risalire al responsabile del delitto.