La ragazza scomparsa è stata vista l'ultima volta al bar: le drammatiche parole delle amiche

Dove è finita Basma Afzaal? Il caso della ragazza di 18 anni scomparsa nel padovano lo scorso 31 maggio potrebbe essere riconducibile a un allontanamento volontario, secondo un'ipotesi al vaglio della procura di Padova che sta indagando sulla sua sparizione. Basma ha 18 anni, è di origine pakistana ed è residente a Galliera Veneta, in provincia di Padova. Frequentava il centro di formazione professionale "Lepido Rocco" di Castelfranco Veneto. Di lei non si hanno notizie da una settimana.

Basma Afzaal, cosa sappiamo finora sulla ragazza scomparsa

"Basma se n'è andata, non voleva sposarsi": queste le parole che, stando ai quotidiani locali, alcune amiche della ragazza hanno pronunciato davanti ai militari del comando di Padova. Le amiche avrebbero parlato di un matrimonio combinato, progettato per lei dalla sua famiglia e al quale Basma voleva sottrarsi. A questo si aggiunge anche l'incontro online con un ragazzo con il quale la 18enne sarebbe scappata all'estero, raggiungendo la Francia. In base a queste ipotesi la ragazza potrebbe essere già all'estero. Ad ogni modo, i carabinieri di Padova sono al lavoro per ricostruire gli ultimi movimenti della 18enne, vista l'ultima volta martedì 31 maggio scorso al bar Roma di Castelfranco Veneto, luogo frequentato dalla giovane che già alcuni giorni prima della scomparsa aveva iniziato a non andare più a scuola.

L'ipotesi di una fuga pianificata da tempo per evitare un matrimonio forzato troverebbe quindi conferma nelle parole delle amiche, ma le indagini vanno avanti per chiarire con esattezza quanto avvenuto. Il cugino di Basma Afzaal ha diffuso anche un appello sui social, descrivendo l'abbigliamento di Basma al momento della scomparsa: "Portava con sé uno zaino e indossava scarpe alte bianche; una maglietta nera con una riga bianca; ha 18 anni, è alta all'incirca 155 cm ed è di carnagione scura, etnia pakistana".

I familiari della ragazza hanno presentato denuncia di scomparsa nella notte dello stesso 31 maggio. Basma, stando a quanto detto dai genitori, quel giorno avrebbe preso l'autobus per recarsi a scuola. Poi è stata vista in un bar vicino alla stazione delle corriere, alle 9:30. Il suo telefono cellulare è spento da giorni. Nelle scorse ore, gli investigatori hanno ricevuto alcune segnalazioni su presunti avvistamenti della ragazza, ma sono ritenute poco attendibili.