Basma Afzaal, la 18enne scomparsa nel nulla è in fuga da un matrimonio combinato

Basma Afzaal, studentessa 18enne di Galliera Veneta, provincia di Padova, sarebbe all'estero, forse in Francia. Una fuga pianificata da tempo per evitare un matrimonio combinato a cui la sua famiglia la avrebbe destinata e per raggiungere forse un ragazzo conosciuto on line e di cui si sarebbe invaghita. La giovane è sparita nel nulla il 31 maggio scorso quando è stata notata per l'ultima volta dal cugino che ha lanciato un appello su Facebook. Il telefono cellulare della ragazza è spento da giorni. Ritenuti poco credibili dagli investigatori gli avvistamenti avvenuti nei giorni scorsi. Basma, secondo quanto riferito dal cugino nel post, "portava con sé uno zaino e indossava scarpe alte bianche; una maglietta nera con una riga bianca; ha 18 anni, è alta all'incirca 155 cm ed è di carnagione scura, etnia pakistana". Il giallo sulla sua improvvisa scomparsa va verso la risoluzione.

Le indagini sulla scompars di Basma Afzaal

E' quanto trapela dalle indagini che i carabinieri di Padova stanno svolgendo in questi giorni per chiarire i contorni della misteriosa scomparsa della 18enne pakistana che viveva con la famiglia a Galliera Veneta e frequentava il centro di formazione professionale Lepido Rocco di Castelfranco Veneto. E' proprio nel centro della Castellana che Basma è stata vista per l'ultima volta, lo scorso 31 maggio, al bar Roma: sembra che da alcuni giorni la ragazza non si recasse più a scuola ma frequentasse alcuni locali della zona. Gli investigatori sono convinti che da qualche tempo Basma stesse progettando di scappare, una tesi che alcune persone vicine alla giovane avrebbero confermato. Alcune segnalazioni giunte all'Arma circa avvistamenti della 18enne (c'è chi dice di averla vista nella zona del Montello) non sarebbero infine credibili. Il segnale del telefono cellulare della ragazza, spento da giorni, porta all'estero. Ignote per ora le modalità in cui sarebbe avvenuto il viaggio. Ci sarebbe ad ogni modo certezza che la ragazza è in buone condizioni di salute.