Matteo Bassetti aggredito da un no-vax sotto casa: "Non mi sento al sicuro"

“Spero che quanto accaduto a me e alla famiglia, terribile, serva per evitare che succeda ancora e ad altri. Non esiste che una piccola minoranza possa mettere in scacco un paese intero che è totalmente a favore dei vaccini”. Matteo Bassetti è ancora sotto choc dopo l’aggressione di cui è stato vittima domenica sera a Genova. L’infettivologo genovese è stato avvicinato da un uomo contrario ai vaccini anti coronavirus, che lo ha inseguito per diversi minuti e anche minacciato.

Stando a quanto riferito da Bassetti e da alcuni testimoni presenti sulla scena, l’infettivologo stava rientrando a casa quando ha incrociato uno sconosciuto che ha iniziato a inseguirlo e a minacciarlo: “Ci ucciderete tutti con questi vaccini - avrebbe detto l’uomo - Ve la faremo pagare”. Bassetti ha provato a farlo allontanare e ad allontanarsi, ma all’ennesima minaccia ha annunciato che avrebbe chiamato la polizia. Pochi minuti e sul posto è arrivata una volante che ha fermato l’uomo dopo un debole tentativo di fuggire.

Identificato in un 46enne, l’aggressore è stato portato in questura e denunciato. Lo stesso Bassetti, insieme con un’altra persona presente al momento dell’aggressione, è stato accompagnato in questura per rendere la sua testimonianza e firmare la denuncia coadiuvato dal personale della Digos. La tensione è salita quando il numero di telefono personale dell'infettivologo ha iniziato a circolare su alcune chat, aumentando la preoccupazione per la sua incolumità.

“La situazione sta ormai diventando insostenibile, e faremo tutto ciò che è necessario per tutelarci - aggiunge a Today Rachele De Stefanis, avvocato di Bassetti - È l’ennesimo episodio, già in passato abbiamo sporto denuncia per minacce e insulti arrivati via mail e chat. L’uomo che ha inseguito e minacciato pesantemente il professor Bassetti non ha desistito sino a quando non è arrivata la polizia. È necessario che la magistratura intervenga, non si sente più sicuro”.