Bassetti insultato e minacciato in un locale: deve intervenire la polizia

Sono in corso indagini dei poliziotti della Digos sulle ennesime minacce No-Vax all'infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, preso di mira nella serata di sabato 19 febbraio mentre era in compagnia di sua moglie per un aperitivo in via XX Settembre, la principale via di Genova.

Secondo quanto si apprende è stato necesario l'intervento della polizia per fermare un gruppo di esagitati che inveivano contro l'infettivologo. Sono in corso accertamenti della Digos che acquisirà le immagini delle videocamere della zona e denuncerà le persone coinvolte.