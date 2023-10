Viene travolto da un'onda mentre fa surf: avvocato muore in vacanza

Un avvocato italiano di 38 anni, Bastian Profanter, originario di Bressanone (Bolzano), ha perso la vita a causa di una tragica caduta avvenuta durante la vacanza in Brasile. La tragedia è avvenuta mercoledì 11 ottobre: l’avvocato altoatesino, la cui famiglia è particolarmente conosciuta per essere proprietaria di una catena di panifici, si trovava sulla spiaggia di Chapadao de Pipas, nella zona del Rio Grande do Norte in Brasile, dove si stava godendo qualche giorno di relax.

Mentre faceva surf, il dramma: secondo la prima ricostruzione delle autorità locali, l’uomo è stato travolto da un’onda e sbalzato sott'acqua dove ha battuto la testa con violenza. Portato a riva, sono cominciate subito le manovre per rianimarlo, ma senza esito.

Una tragedia per la famiglia Profanter che segue di alcuni mesi un altro dramma, ovvero la morte della moglie di Bastian, spenta da una grave malattia. Il 38enne, amante dello sport e dei viaggi, aveva studiato giurisprudenza e lavorato come avvocato presso lo studio legale Oberarzbacher Steckholzer di Bressanone. Nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia.

