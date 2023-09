Maria Rosaria Troisi uccisa dal marito Marco Aiello: femminicidi, è strage senza fine

Aveva 37 anni Maria Rosaria Troisi, casalinga e catechista: è stata uccisa ieri, mercoledì 20 settembre, dal marito a Battipaglia, in provincia di Salerno. Marco Aiello, idraulico 40enne, è stato fermato. L'omicidio sarebbe avvenuto al termine di un litigio, pugnalata fatale alla giugulare. Sul posto, i carabinieri e i Ris per i rilievi, oltre ai i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima: indagini in corso.

Femminicidio a Battipaglia nella frazione Lago

La tragedia è avvenuta nella villetta di via Flavio Gioia nella frazione Lago, zona di case vacanze. I militari sono stati chiamati dallo stesso Aiello. I due figli minorenni della coppia sarebbero stati fatti uscire di proposito dalla casa dal padre prima del delitto. Circostanza che, se sarà confermata, aggraverebbe la posizione di Aiello. Ci sono ancora vari aspetti da chiarire sulla dinamica dell'omicidio. I bambini, che frequentano le scuole elementari, sono stati affidati a dei parenti. L'intero vicinato è sconvolto per quanto accaduto. La salma della donna si trova attualmente all'obitorio dell’ospedale di Battipaglia. È stata disposta l'autopsia sul corpo di Maria Rosaria Troisi.

La sindaca: "Donne, denunciate le situazioni di pericolo"

La sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, ha commentato così il femminicidio: "Si tratta di un fatto gravissimo. Quella scia di sangue che ogni anno vede la morte di decine e decine di donne, spesso uccise dai propri mariti, compagni o comunque persone di famiglia, ha lasciato la sua impronta anche a Battipaglia. Un dramma. Questo è il momento del dolore e della vicinanza alla famiglia e in particolare ai figli della coppia".

"Le istituzioni locali - continua - saranno vicine alla famiglia. Per il resto l'invito che continuiamo a rivolgere in modo pressante a tutte le donne è quello di denunciare senza esitare le situazioni di pericolo, le minacce e le violenze di cui sono vittime. Il Comune si è organizzato con strutture per dare una accoglienza alle donne che devono allontanarsi dalle famiglie per sottrarsi a situazioni di rischio. Così come l'amministrazione è pronta a costituirsi parte civile in ogni procedimento giudiziario a danno di chi usa violenza in qualsiasi forma alle donne".

81 donne uccise da inizio 2023

Femminicidi senza tregua, è una strage quasi quotidiana. 81 donne uccise da inizio anno in Italia, 66 in ambito familiare, 41 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner; rispetto allo stesso periodo del 2022 cresce il numero degli eventi violenti.

Continua a leggere su Today.it...