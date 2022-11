Beatrice Ubaldi investita e uccisa mentre porta a spasso il cane: muore dopo due ore di agonia

Non c'è stato nulla da fare, è morta dopo due ore di agonia. Dramma lunedì pomeriggio, dopo le 17, in viale Pirastu a Tortolì, in Ogliastra, dove una donna è stata investita e uccisa da una Fiat Panda che viaggiava in direzione della strada statale 198.

Beatrice Ubaldi, 51 anni, docente in una scuola superiore, originaria di Urbino ma da tempo residente in Sardegna, è morta portando a spasso il suo cane. L'utilitaria l'ha colpita in pieno, schiacciando anche l'animale (morto sul colpo). I sanitari hanno provato a lungo a rianimarla sul posto, ma non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente.

Il traffico è rimasto a lungo bloccato. Sul posto per i rilievi gli uomini della polizia strdale e del commissariato di Tortolì, al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica. L'uomo alla guida, indagato ora per omicidio stradale, avrebbe provato a frenare quando si è accorto del pedone e del cane, ma senza riuscire a schivarli. Sarà sottoposto agli esami di rito.

Beatrice Ubaldi insegnava filosofia e scienze umane all’istituto secondario Leonardo Da Vinci a Lanusei, aveva anche ore di insegnamento a Tortolì. Lascia il marito e due figli piccoli; la notizia della sua morte ha fatto rapidamente il giro di tutta la provincia, causando dolore e sgomento.