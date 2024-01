Bebe Touche arrestato per rapina: pugni contro un 18enne, poi il furto del telefono

Avrebbe preso a pugni in faccia un 18enne di origini turche per rubargli il cellulare: questa l'accusa con la quale è stato arrestato il trapper e influencer Bebe Touche, 24 anni, 612mila follower su TikTok e 157mila su Instagram.

L'aggressione contestuale alla rapina è avvenuta poco dopo le 2 di notte tra Piazza XXV aprile e Corso Garibaldi. Bebe Touché, riporta Milano Today, è stato fermato dagli agenti delle Volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura insieme ad un altro 24enne, italiano, considerato suo complice nei fatti.

L’influencer - diventato famoso grazie ad alcuni video social in cui intervista giovanissimi in centro a Milano, e noto anche per la "faida" con il trapper Simba la Rue - è stato portato a San Vittore insieme al complice, in attesa della convalida.