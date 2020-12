La replica di Bebe Vio dopo la multa per aver violato il Dpcm

Bebe Vio rompe il silenzio dopo la multa per essere stata trovata in un locale a Mogliano (Treviso) ben oltre le 18 violando le disposizioni anti Covid. La schermitrice ha ammesso di aver sbagliato ma ci ha tenuto a dare la sua versione dei fatti.

“Ho sbagliato: sono andata in quel locale a trovare un'amica di infanzia che fa lì la cameriera e non vedevo da anni, perché non torno mai a casa, e mi sono fermata dopo l'orario di chiusura mentre lei sparecchiava. Ma non ho bevuto, avevo la mascherina e sono rimasta lì solo a chiacchierare, come se fosse una visita di famiglia”, ha detto all’Ansa la campionessa.

Bebe Vio multata a Mogliano

Secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali, i carabinieri, impegnati nei controlli per verificare il rispetto delle misure anti-Covid, sono intervenuti verso le 20 nel locale in cui si trovava Bebe Vio e non hanno potuto far altro che sanzionare lei e le altre persone presenti con una multa di 400 euro. Anche il locale, che a quell’ora avrebbe dovuto effettuare soltanto servizio a domicilio o asporto, è stato segnalato alla Prefettura di Treviso.

“Va bene - ha ammesso Bebe Vio - ho trasgredito la legge, ma non c'era altra gente dove ero io. Mi sta cercando il mondo intero, tutto questo risalto ma non ho ucciso nessuno”.