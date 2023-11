Beniamino scarcerato dopo 32 anni dietro le sbarre: "Innocente, non è lui il killer"

Da sempre si è detto innocente. Estraneo ai fatti. E Burcei, il "paese delle ciliegie", poche migliaia di anime sulla costa meridionale della Sardegna, si è schierato dalla sua parte sin dal primo istante. Anni, decenni di proteste, manifestazioni, sit-in e campagne di sensibilizzazione. Beniamino Zuncheddu ieri è tornato libero dopo oltre 32 anni di carcere. Accolta la sospensione della pena. Ma riavvolgiamo il nastro.

Condannato all'ergastolo per la strage di Sinnai del 1991

L'ex allevatore 59enne è stato condannato all'ergastolo per la strage di Sinnai risalente ai primi giorni del 1991: ora è stato scarcerato in attesa della sentenza del processo di revisione. Sognava da tempo di chiudersi alle spalle i pesanti cancelli di ferro del penitenziario di Uta (Cagliari). Lo sognava da tempo immemore. La condanna al carcere a vita risale al 1992. Da qualche anno Zuncheddu era in regime di semilibertà, con un lavoro diurno in un bar del centro del capoluogo. Ma ogni sera doveva far rientro in carcere.

Quella che in Sardegna è nota come la strage di Sinnai risale all'8 gennaio 1991: sui monti, tra i casolari di Cuile is Coccus, a 700 metri di altitudine, furono uccisi tre pastori, Gesuino Fadda, Giuseppe Fadda, Ignazio Pusceddu, e una quarta persona rimase ferita. La "nuova prova" rappresentata dalle intercettazioni ambientali e telefoniche ma anche il "travaso" di informazioni dall'ex poliziotto che ha seguito il caso all'unico superstite del triplice omicidio, sono tra i principali elementi che hanno portato alla "sospensione dell'esecuzione della pena" decisa dalla Corte d'Appello di Roma nei confronti di Zuncheddu.

L'unico testimone

Ci sono dei fatti da cui non si poteva più prescindere, evidentemente. Fatti accertati, non ipotesi. Secondo i giudici, infatti, sono divenuti "realtà processualmente accertata" sia "il fatto storico dell'avere" un ex poliziotto "segretamente mostrato a Pinna (Luigi Pinna, 62 anni, unico testimone e superstite della strage) la fotografia di Zuncheddu", sia "l'aspetto dell'avere indotto Pinna a sostenere che quello era lo sparatore da lui visto in viso e a tacere che aveva già visto quella fotografia".

Insomma, sintetizziamo: il testimone chiave non avrebbe mai potuto riconoscere Beniamino Zuncheddu, perché il killer aveva il volto travisato da una calzamaglia, un collant. Pinna, che in un primo momento aveva effettivamente affermato di non poter riconoscere chi sparò, successivamente aveva puntato il dito contro di lui dopo un riconoscimento fotografico e all'americana.

A nulla valsero le parole di Zuncheddu, che senza alcuna esitazione ha sempre continuato a dichiararsi innocente: il 16 giugno del 1992 arrivò la condanna definitiva all'ergastolo. Nel 2017 l'avvocato Trogu, su richiesta della sorella di Beniamino, Augusta, ha assunto la difesa, per riaprire il caso. Ed è riuscito a raggiungere un primo obiettivo che sembrava irraggiungibile. I giudici, infatti, ora hanno messo nero su bianco che, "l'inattendibilità delle dichiarazioni di Pinna, nell'ambito del presente giudizio di revisione, ha fatto venir meno la 'prova diretta' che la Corte di Assise di Appello di Cagliari ha posto a fondamento della pronuncia di colpevolezza dell'imputato".

Beniamino Zuncheddu: "Ho sempre chiesto la verità"

Beniamino Zuncheddu ci sperava, ma la decisione è arrivata all'improvviso. Si dice felice ma disorientato: "Non so cosa farò per prima cosa: ora sto pensando alla libertà e a non tornare mai più in cella. Aspetto il giorno della sentenza per arrivare a quella verità che ho sempre dichiarato e chiesto". Le prossime udienze nel processo di revisione sono in programma il 30 novembre e il 12 e 19 dicembre. "È stata un'incredibile ingiustizia - dice oggi - Sono stato prelevato e rinchiuso in carcere senza aver fatto niente. Ho tenuto duro, anche appoggiandomi alla fede, perché volevo giustizia. Questa è stata la mia forza. La mia comunità mi ha dato una grossa mano, mi sono sempre stati accanto. Mia sorella Augusta, poi, non smetterò mai di ringraziarla: c'è sempre stata, mi ha fatto pure da madre".

Del caso Zuncheddu si è interessata a lungo anche Gaia Tortora, giornalista di La7 e figlia di Enzo, il celebre conduttore televisivo e protagonista di uno dei più clamorosi e scandalosi errori giudiziari italiani.

Chi è il vero killer della strage di Sinnai?

Quella a Sinnai fu un'azione messa in campo con precisione paramilitare, non alla portata di tutti. Il killer conosceva alla perfezione la zona e le posizioni migliori da cui sparare per uccidere Gesuino Fadda, 57 anni, proprietario dell’ovile, il figlio Giuseppe, 25, infine il pastore Ignazio Pusceddu (57) e Luigi Pinna, marito di una delle figlie di Fadda, unico a sopravvivere. Non un delitto d'impeto: eseguito, secondo le sentenze, con modalità incompatibili col poco tempo che avrebbe avuto Zuncheddu, partito da Burcei verso le 17,47 e rientrato in paese alle 19. Inoltre il condannato ha "una spalla fuori uso dalla nascita", secondo quanto emerso, e dunque non avrebbe potuto imbracciare e utilizzare l'arma con la rapidità e sicurezza necessarie a portare a termine il massacro.

Chi entrò davvero in azione quell'8 gennaio 1991 a Sinnai? Non ci sono certezze, ma si è a lungo ipotizzato - senza riscontri certi di alcun tipo - che la strage fosse legata al sequestro dell'imprenditore Gianni Murgia di Dolianova, rapito a ottobre 1990 e liberato l'11 gennaio 1991, tre giorni dopo la strage; forse il passaggio dal gruppo di prelievo a quello di custodia del sequestrato era avvenuto nei pressi di Cuile is Coccus, dove qualcuno poteva aver visto o chiesto qualcosa "che non avrebbe dovuto".

Per tanti anni il caso di Beniamo Zuncheddu ha faticato a trovare spazio fuori dalle pagine di cronaca della stampa locale. "Ringrazio pubblicamente tutte le persone che hanno creduto a Beniamino e si sono affiancate a noi in questa battaglia, e l'avvocato Trogu con la sua famiglia, che ha fatto un grande lavoro sia con la testa che con il cuore", commenta il sindaco di Burcei Simone Monni. Nel "paese delle ciliegie", tra quei paesaggi aspri a poche decine di chilometri dal mare, l'innocenza di Zuncheddu è sempre stata una certezza assoluta. A breve potrebbe esserlo, definitivamente, anche per la giustizia italiana.

