Benita Gasparin: cosa sappiamo sulla donna uccisa con una coltellata alla schiena nel salotto di casa

Benita Gasparin aveva 89 anni. È stata ammazzata nella sua casa, a Pantianicco di Mereto di Tomba (Udine). Erano giorni che la pensionata non rispondeva al telefono ai familiari che, allarmati, hanno deciso di andare a trovarla per verificare le sue condizioni di salute. Poi la drammatica scoperta, avvenuta ieri mattina, mercoledì 19 luglio. Sul posto sono stati inviati i carabinieri della compagnia locale, che hanno informato il magistrato di turno, subito accorso. Il personale dell'automedica ha potuto soltanto constatare il decesso dell'anziana.

Benita Gasparin, la donna uccisa a Pantianicco: cosa sappiamo finora

Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata accoltellata alla schiena e, molto probabilmente, finita con un corpo contundente che l'ha colpita alla testa quando già era stesa nel salotto di casa, accanto al suo divano. Poco distante è stato anche ritrovato un coltello: forse si tratta dell'arma del delitto. Se così fosse, testimonierebbe un gesto d'impeto, non premeditato, con una fuga precipitosa dal luogo del crimine. Almeno secondo quanto trapela dagli inquirenti, per il momento. La vicenda è nelle mani della pubblico ministero della procura dellla Repubblica di Udine Letizia Puppa.

Benita Gasparin era una donna ancora in salute: figli e nipoti le facevano visita regolarmente. La sua abitazione era ancora il punto di riferimento di tutta la famiglia Cisilino, il cognome più diffuso in paese. Pantianicco è una realtà di una delle zone più rurali del Friuli. È stata trovata mercoledì mattina dai parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con lei da martedì 18 luglio, quando un amico l'aveva salutata per l'ultima volta. Tre dei cinque figli sono stati accompagnati nel pomeriggio di ieri alla caserma dei carabinieri come persone informate sui fatti. Gli investigatori hanno raccolto la loro testimonianza per cercare di ricostruire le ultime ore di vita della madre e capire chi possa essere entrato nell'alloggio, freddandola senza pietà. Gli altri due figli della donna si trovavano lontano dal paese per ragioni personali e di salute, e dunque la loro testimonianza sarà raccolta soltanto in un secondo momento.

Tutte le piste sono aperte, compresa quella della rapina degenerata: anche se in casa, da quello che è emerso, c'era ben poco da rubare. L'abitazione della donna è semplice. È improbabile che qualcuno potesse avere delle mire. La procura della Repubblica vuole comunque raccogliere ogni dettaglio per cercare di identificare tempestivamente l'assassino o l'assassina. In tal senso pare che la videosorveglianza comunale possa fornire un valido supporto per gli investigatori: la telecamera della polizia locale punta dritta sull'ingresso del vialetto che conduce alla casa di via Percoto 8. Resta da capire se le immagini abbiano inquadrato l'assassino e siano in grado di fornire qualche indicazione in merito all'orario del delitto.

"Gli elementi raccolti dal medico legale e dagli investigatori ci fanno propendere, in modo inequivocabile, per l'omicidio", ha detto ieri il procuratore di Udine, Massimo Lia. "La morte - ha aggiunto - è intervenuta presumibilmente per accoltellamento. Stiamo vagliando ogni pista per risalire all'autore del crimine".

