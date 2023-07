Benita Gasparini: il giallo dell'anziana uccisa in casa nel paesino dove tutti si conoscono

Si indaga a tutto campo. Benita Gasparini, 89 anni, è stata uccisa a coltellate a Pantianicco di Mereto (Udine). L'anziana è stata trovata morta nella propria abitazione dai familiari, preoccupati dal fatto che non l'avevano vista e che non rispondeva alle telefonate.

Il corpo è stato trovato in posizione supina accanto al divano, nella sala, con profonde ferite alla testa. Per ora non c'è alcuna pista privilegiata, né quella della rapina, né un dissidio in famiglia, secondo gli inquirenti. La procura ha conferito l'incarico a effettuare l'autopsia al medico legale Carlo Moreschi, che già si era occupato dell'esame esterno, subito dopo il rinvenimento del corpo. Gli investigatori confidano che da questo esame possano emergere elementi utili alle indagini, così come da eventuali impronte rinvenute in casa e sul coltello trovato poco distante, che potrebbe essere l'arma del delitto.

C'è massimo riserbo: in caserma i carabinieri hanno ascoltato tutti e cinque i figli della vittima per cercare di capire se ci fossero elementi esterni o interni alla famiglia collegabili a un possibile movente. Dalle telecamere di sorveglianza al momento non sarebbe emerso nulla di significativo, ma la casa ha una porta sul retro che potrebbe essere stata usata come via di fuga dal killer.

Il lavoro di analisi delle telecamere di sorveglianza della zona sarà lungo e meticoloso. L'omicidio è avvenuto in un borgo rurale di meno di 600 abitanti, dove tutti si conoscono. Il perimetro delle indagini non è particolarmente ampio. Il procuratore ha detto ai media che il parente che ha trovato il corpo senza vita della vittima "è stato sottoposto, ovviamente, a numerosi quesiti supplementari, in quanto gli elementi in suo possesso sono unici, essendo il primo arrivato sulla scena del crimine. Non per questo il soggetto è maggiormente attenzionato rispetto ad altri".

Il delitto di mercoledì 19 luglio resta senza spiegazioni, sulla porta della casa niente segni di effrazione e nessuno in zona ha notato individui sospetti.

