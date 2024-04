Una messa per ricordare Mussolini, il vescovo annulla tutto e chiude la chiesa

Un necrologio pubblicato su un quotidiano e l'annuncio di una celebrazione in chiesa. Così a Catania doveva essere ricordato l'anniversario della morte di Benito Mussolini il 28 aprile 1945. La curia catanese è intervenuta disponendo la chiusura temporanea della chiesa e facendo quindi saltare la messa. La decisione non spegne però le polemiche.

Partiamo da quello che sappiamo. Il quotidiano La Sicilia pubblica il necrologio con la scritta "anniversario" e l'annuncio della messa. L'appuntamento è organizzato da una fantomatica "Fiamma Tricolore" per le 19 di domenica 28 aprile nella centralissima chiesa di Santa Caterina. L'Arcivescovo, monsignor Luigi Renna, dispone la chiusura "dalle 17 di domenica 28 aprile 2024, alle 7 di Lunedì 29 aprile". "La decisione è motivata da monsignor Renna per evitare che a margine di una messa di suffragio ci possano essere non opportune esternazioni ideologiche che nel recente passato hanno avuto degli spiacevoli precedenti", si legge in una nota dell'arcidiocesi etnea.

La decisione è stata rilanciata sulla pagina Facebook della chiesa. In tanti però vogliono spiegazioni e non si accontentano dell'annuncio della chiusura. "Il rettore della Chiesa Santa Caterina - si legge nei messaggi di risposta - non è stato informato di questa iniziativa. L'evento non è stato organizzato dalla Chiesa Santa Caterina. Non sappiamo chi abbia pubblicato l'annuncio nella Sezione Necrologi del quotidiano 'La Sicilia'". E ancora: "Disporre la chiusura della Chiesa non significa 'prendere provvedimenti nei nostri confronti'. Le notizie vanno lette, e dopo averle lette vanno comprese...".

Già nel 2016 nel corso di un funzione in memoria del duce, sempre in quella chiesa, alcuni nostalgici erano stati ripresi mentre facevano il saluto romano. Questa volta la messa è stata proprio annullata, ma a quanto pare non è bastato per evitare il caso.