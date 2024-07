"Ho sentito delle voci e ho decapitato mio fratello"

"L'ho ucciso perché all'improvviso ha sentito delle voci che mi hanno detto che dovevo ammazzarlo". Ha confessato con queste parole l'omicidio del fratello Annibale il reo confesso Benito Miarelli che ha decapitato con un'ascia il pensionato mentre dormiva.

La confessione resa durante l'interrogatorio in carcere dinanzi al giudice per le indagini preliminari e al suo legale. Annibale Miarelli, 68 anni, un ex operaio in pensione, si era trasferito a Pannarano da circa sei mesi, dopo la morte della moglie, per ritrovare serenità nei luoghi della sua infanzia. Ma sarebbero sorti dei dissidi con il fratello con cui condivideva la casa di famiglia.

A inizio settimana prossima presso l'obitorio dell'ospedale 'San Pio' di Benevento verrà eseguita l'autopsia sul cadavere della vittima. L'abitazione dell'assassino e l'arma del delitto sono state sottoposte a sequestro, mentre le indagini dei carabinieri proseguono.