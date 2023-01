Nessun colpevole, il tribunale archivia il caso del benzinaio ucciso

Nessun colpevole per l'omicidio di Angelo Canavesi, il benzinaio di Gorla Minore, in provincia di Varese, ucciso durante una rapina nel suo distributore di carburante nel 2010. Il Tribunale di Busto Arsizio ha infatti deciso di archiviare il caso: dal 2010 le indagini non hanno mai portato all?individuazione del possibile colpevole. A dare la notizia è stata la sorella Donatella con un post dai toni amari su Facebook.

Cosa è successo ad Angelo Canavesi

Angelo Canavesi aveva 68 anni quando fu ucciso, un lunedì mattina del 22 febbraio 2010, poco dopo aver svuotato la cassa della colonnina del distributore automatico. Intorno alle 7 del mattino un uomo lo ha seguito nel gabbiotto e lo ha ucciso con due colpi di pistola ravvicinati alla mano e al fegato.

Nel distributore non c'erano telecamere e vista l'ora nessuno ha assistito alla scena. Questi elementi hanno reso difficili le indagini e con il passare degli anni neanche le comparazioni con il dna ritrovato hanno permesso di risalire all'assassino.

Il post amaro della sorella

"Ciao fratellone, oggi ho appreso la notizia che dopo 13 anni il tuo caso è stato archiviato. Me lo aspettavo prima o poi, ma è comunque triste e doloroso sapere che nessuno pagherà per la tua morte ingiusta". Lo ha scritto la sorella di Angelo Canavesi in un post su Facebook.

"Nessuno pagherà per averti tolto la vita e fatto sprofondare in un ergastolo di dolore tutti quelli che ti amavano e ti amano ancora. Ogni anno la speranza si affievoliva, ma c?era. Del resto sappiamo che coloro che hanno condotto le indagini per risolvere il caso, hanno fatto tutto il possibile e anche più. Perciò io mi sento in dovere di ringraziare tutti. E poi non è detta l?ultima parola, la vita è imprevedibile e quando meno te lo aspetti ti presenta il conto. Intanto io continuo a ricordarti, a ricordare il tuo splendido sorriso, a ricordare quanto amavi la vita, a ricordare tutte le tue passioni, continuo a parlarti come fossi nell?altra stanza, a portarti con me nella nostra amata Valle e a guardare il mondo anche per te. E ogni soffio di vento immagino sia una tua carezza. Ciao fratellone ti voglio un mondo di bene. Dai un bacio a Mamma e Papà ed ora anche ad Angela".