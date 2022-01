Beppe Grillo indagato per traffico di influenze illecite

Nuovi guai giudiziari per Beppe Grillo: il fondatore del Movimento 5 stelle sarebbe indagato a Milano per traffico di influenze illecite per alcuni contratti pubblicitari sottoscritti dalla compagnia di navigazione Moby con il blog Beppegrillo.it.

Il pubblico ministero Cristina Roveda insieme al procuratore aggiunto Maurizio Romanelli stanno passando al setaccio i contratti firmati dalle due società. La vicenda è quella che riguarda la gestione della compagnia di navigazione ed è emersa con il deposito dell'elenco delle spese allegato al piano di concordato preventivo di Moby.

++ notizia in aggiornamento ++

La guardia di finanza avrebbe sequestratto negli uffici della Beppe Grillo srl alcuni documenti relativi al 2018-2019 in cui si prevedeva un compenso di 120mila euro l’anno, per due anni, al blog di Grillo per uno spot al mese e l’inserimento di messaggi pubblicitari.

L'Ufficio di informazione finanziaria della Banca d’Italia aveva segnalato taluni pagamenti di Moby al blog di Grillo e alla società di Casaleggio come potenzialmente sensibili, in base alla normativa antiriciclaggio, "sia per gli importi, sia per la descrizione generica della prestazione ricevuta, sia per la circostanza di essere disposti a beneficio di persone politicamente esposte".

In seguito la compagnia marittima dell'armatore Vincenzo Onorato era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo nel giugno 2020 dal Tribunale di Milano per la contrastata vicenda della Tirrenia. Nell'elenco dei contratti contenuti nella proposta di concordato preventivo in continuità di Moby, erano stati riepilogati anche altri contributi quali 100mila euro a Change, 80mila al Pd, 10mila a Fratelli d'Italia.

I fatti sarebbero emersi a dicembre 2019 nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione Open di Matteo Renzi.