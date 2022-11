Dopo una notte passata a bere con gli amici, lo trovano morto sul divano

Gli stessi amici con cui aveva trascorso il pomeriggio e la serata precedenti, lo hanno trovato il mattino seguente sul divano, oramai privo di vita. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e il personale sanitario, che ha constatato il decesso dell'uomo che avrebbe cause naturali.

È quanto accaduto nel pomeriggio di mercoledì in un'abitazione del quartiere Sacra Famiglia, a Verona, dove abitava il deceduto, un quarantenne di origine romena, e dove si sono recate le volanti della questura di Verona.

Padre di due figli e sposato, in quei giorni si trovava a casa da solo e, partire al pomeriggio di martedì, si sarebbe riunito con due connazionali e un italiano nei giardini situati nella zona di Borgo Roma: l'uomo in passato avrebbe accusato problemi di alcolismo e insieme agli amici avrebbe iniziato a bere.

Le forze dell'ordine hanno appurato che dal parco i quattro si sarebbero poi spostati nella sua abitazione per proseguire la "festicciola", dove il padrone di casa sarebbe caduto una prima volta riportando alcune lesioni al volto. A quel punto si è recato al Pronto Soccorso per ricevere le cure del caso, andandosene però prima di ritirare il referto. I ricordi dei presenti sarebbero piuttosto confusi a causa dell'abuso di alcol, ma da quanto emerso risulta che la festa sarebbe ripartita una volta che il quarantenne ha fatto il suo ritorno a casa, dove però sarebbe caduto una seconda volta: tornato al Pronto soccorso se ne è andato ancora senza ritirare il referto.

I quattro sarebbero poi andati avanti a gozzovigliare, quando uno di loro ha deciso di rientrare a dormire presso la propria abitazione situata nelle vicinanze, mentre gli altri si sono fermati lì a trascorrere la notte. Il mattino seguente i due ospiti hanno notato il padrone di casa riverso sul divano e, pensando stesse dormendo, hanno preferito non svegliarlo e proseguire con i bagordi. L'allarme sarebbe scattato solo quando è tornato il terzo uomo che si era recato a casa a dormire, il quale si è accorto del probabile decesso ed ha avvisato la polizia di stato.

Sul posto sono arrivati gli uomini delle volanti ed il personale del 118, che ha constatato il decesso. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per analizzare il luogo del ritrovamento e non tralasciare alcuna ipotesi. Accertamenti sono stati disposti sui cellulari dei tre, che sono stati ascoltati in questura, così come il magistrato di turno ha richiesto che la salma venisse sottoposta all'esame esterno all'istituto di Medicina legale. Nessuno dei tre risulta indagato: le cause della morte infatti sarebbero naturali, forse a causa delle lesioni riportate in seguito alle due cadute.