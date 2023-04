Deltaplano si schianta al suolo, due morti: chi sono le vittime

Si è schiantato al suolo in aperta campagna. Tragedia nel tardo pomeriggio di mercoledì al confine tra il Forlivese e il Ravennate. Un deltaplano è precipitato intorno alle 19 in un campo agricolo nella zona tra via Minarda e via Del Sale, nella zona tra Filetto e Villafranca.

Ci sono due morti, un istruttore 69enne di Pianoro, Bernardino Panzacchi, e un giovane allievo di 32 anni, Fatjon Garxenaj, albanese d'origine, ma residente a Riolo Terme. Sul posto sono arrivati i sanitari del "118" con ambulanze e l'elimedica di Ravenna, oltre ai Vigili del Fuoco. Vani tutti i soccorsi, le vittime sono morte sul colpo. Sul posto il magistrato di turno per le indagini del caso, condotte dai carabinieri della compagnia di Ravenna, con il supporto dei colleghi di Forlì.

I due erano decollati dall'aviosuperficie di Villafranca. Avrebbero sorvolato più volte l'area di campagna fino al tragico schianto. Avrebbe fatto due avvitamenti su se stesso prima dell'impatto, secondo una testimonianza raccolta da ForlìToday. Le condizioni atmosferiche erano buone. Sarà compito degli investigatori provare a chiarire se all'origine della sciagura vi sia stato un malfunzionamento del deltaplano o altre cause.