Lo stilista italiano trovato morto nella sua casa: aveva 32 anni

Bernardo La Guardia, stilista e maestro sarto molto noto e affermato, è stato trovato morto domenica sera 3 marzo nella sua casa di Milano, città in cui si era trasferito nel 2019. Originario di Terni, il 32enne aveva vissuto per un periodo a Roma per poi approdare sotto la Madonnina, dove aveva iniziato a lavorare per la "Sartoria Esthés" di via Emilio Caldara, un atelier sartoriale frequentato da clienti noti nel mondo dello spettacolo. Le sue creazioni lo avevano reso un punto di riferimento nel settore della moda milanese, con collaborazioni prestigiose con marchi di alta moda come Dolce&Gabbana.

L'allarme è scattato dopo che alcuni amici e familiari non erano riusciti a mettersi in contatto con l'uomo. All'arrivo dei soccorritori, entrati in casa grazie ai vigili del fuoco, per Bernardo La Guardia però non c'era già più nulla da fare. È verosimile che per il 32enne sia stato fatale un malore improvviso. Ma andrà fatta chiarezza.

"È con immenso dolore che annunciamo l'improvvisa perdita di Bernardo La Guardia, il nostro maestro sarto", si legge sulle pagine social di Sartoria Esthés. "Bernardo è stato più di un collega: è stato un amico, un mentore e un'ispirazione per tutti noi. Il suo ricordo vivrà per sempre nei nostri cuori e nelle nostre creazioni, spronandoci a perseguire l'eccellenza e a onorare il suo contributo al mondo della sartoria", è il commiato dei colleghi.

"Bernardo sarà per sempre parte della famiglia Sartoria Esthés, che ha contribuito a far crescere, conoscere e apprezzare. Ai suoi cari - conclude la sartoria - esprimiamo le nostre più sentite condoglianze e il nostro sostegno in questo momento di profonda tristezza".