Bernardo Rossi tenta il suicidio, la madre mummificata tenuta in casa per cinque anni: cosa non torna

Si è tagliato i polsi con un coltello Bernardo Rossi, il 61enne veronese che ha tenuto in casa, in via Marco Polo, per almeno cinque anni il corpo della madre Helga Maria Engbarth, continuando a incassarne la pensione. Il cadavere della donna era mummificato quando è stato scoperto. Il sopralluogo dei vigili del fuoco e della polizia locale era stato autorizzato dalla Procura, dopo alcune segnalazioni dei residenti.

Rossi, che in questi giorni soggiornava in un albergo in provincia di Verona, si sarebbe inferto alcuni tagli ai polsi e poi avrebbe chiamato le forze dell'ordine, venendo così soccorso. Ricoverato in ospedale, è fuori pericolo. L'uomo è accusato di occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato. L'uomo sarebbe stato sentito a breve dagli inquirenti. Probabilmente avverrà quando le sue condizioni lo permetteranno. Non è sottoposto a nessuna misura di privazione della libertà personale, era dunque libero di andare dove gli pareva.

Bernardo Rossi, 61 anni, in passato era stato titolare di una ditta nel settore del marketing che oggi risulta inattiva ed è proprietario di immobili, all'apparenza dunque più che benestante, non certo un indigente. Perché per cinque lunghissimi anni quest'uomo dai modi cortesi e con una grande passione per l'equitazione ha vissuto nella casa di famiglia con i resti della madre, Helga Maria Enghbarth, morta nel 2017, tenuti in un sacco della spazzatura sul letto? Solo per la pensione o c'è dell'altro? Lo chiariranno le indagini.

Qualche elemento arriverà dall’autopsia, ma non è affatto detto - visto il tempo trascorso - che si potranno avere certezze sulle cause della morte dell'anziana. Complesso anche capire i motivi che hanno portato il sessantunenne a nascondere la morte della madre: chi lo conosce è scettico sul movente della pensione e dei soldi. Forse il legame era così forte da sfociare nel patologico, e Rossi aveva deciso di tenerla vicina a sé anche dopo il decesso. Da tutti viene descritto come una persona gentile, ma nessuno aveva davvero confidenza, non aveva amici a quanto si sa e pochissimi scambiavano con lui anche solo poche parole. La pensione della madre veniva versata in un conto condiviso con il figlio, che quindi riusciva a disporne liberamente.

