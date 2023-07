Confonde il disgorgante con il collutorio: muore in ospedale

Pensava fosse collutorio, e invece era un disgorgante per scarichi di lavandini e servizi igienici. È morto così un uomo di 55 anni a Merate, in provincia di Lecco. La vittima ha riportato gravi ustioni alla bocca, gola ed esofago.

Stando a quanto riportato da Il Giorno, è stato proprio l'uomo a chiamare i soccorsi nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 luglio. Dopo essersi sciacquato la bocca con il liquido che credeva fosse collutorio per gargarismi, aveva infatti avvertito un sapore strano e un fortissimo bruciore.

Trasportato con urgenza in ospedale, la situazione era già compromessa. Arrivato in ospedale, medici si sono immediatamente consultati con il Centro antiveleni del Niguarda di Milano, per chiedere informazioni su eventuali antidoti o terapie da attuare in questi casi. Un consulto che è servito poco. L'uomo in pochissimo tempo si è sentito male: a causa della gola gonfia, faceva fatica a respirare e a parlare. Sedato, intubato e sottoposto a diversi trattamenti per salvarlo, il 55enne è morto in ospedale.