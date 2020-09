"Non abbiamo mai preso il reddito di cittadinanza"

"In sede di interrogatorio i miei assistiti hanno affermato di non avere mai ricevuto il reddito di cittadinanza. Di non sapere neanche di cosa si tratta". È quanto riferisce l'avvocato Massimiliano Pica difensore dei fratelli Bianchi, Marco e Gabriele. I Bianchi insieme a Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, sono accusati di omicidio volontario per la morte di Willy Monteiro Duarte ucciso in seguito a un pestaggio a calci e pugni a Colleferro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fratelli Bianchi: "Mai preso il reddito di cittadinanza"

A parlare del reddito di cittadinanza ai Bianchi erano stati ieri i giornali citando la Guardi di Finanza e l'informativa con le indagini patrimoniali sulla famiglia. Anche il padre, secondo quelle fonti, era un percettore, così come Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, che aveva smentito proprio oggi. La questione era diventata ben presto anche politica: ''Non hanno ancora pagato la cassa integrazione di aprile e maggio, ma dall'Inps elargivano redditi di cittadinanza ai quattro criminali che facevano la bella vita e che sono accusati del brutale assassinio del povero Willy. Il presidente dell'Inps si dimetta e il governo chieda scusa''.