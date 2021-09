Bidello senza green pass vuole entrare a scuola: perde la testa e aggredisce carabiniere

Mattina di ordinaria follia all'Istituto Alberghiero di Alghero (Sassari), nelle centralissima piazza Sulis. Uno dei collaboratori scolastici pretendeva di entrare a scuola senza avere green pass e all'opposizione del preside ha perso le staffe, aggredendo verbalmente il dirigente, rifiutandosi di abbandonare l'istituto, per poi resistere anche all'intervento dei carabinieri. Su tre bidelli che mercoledì avrebbero dovuto prendere servizio di prima mattina, nessuno è potuto entrare nell'istituto di Piazza Sulis. Erano tutti sprovvisti di green pass. In due si sono allontanati pacificamente, il terzo, originario di Olmedo, paese a pochi chilometri da Alghero, ha perso le staffe.

Il 55enne ha perfino aggredito i carabinieri intervenuti sul posto (per un militare lesioni giudicate guaribili in 10 giorni) Vani i tentativi di calmarlo da parte di dirigente, professori e colleghi che gli consigliavano di andare a fare un tampone nella farmacia a fianco. Il bidello è stato trasportato in caserma e denunciato. Lì avrebbe avuto un malore, ma all'arrivo del 118 i medici hanno costatato che non era necessario accompagnarlo all'ospedale.