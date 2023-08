Bimba di 3 anni precipita in un dirupo in alta montagna

Ancora un incidente in alta quota. Una bambina di 3 anni nella mattinata di oggi, mercoledì 16 agosto 2023, è caduta in un dirupo mentre assieme ai genitori stava passeggiando lungo la 'Viel del Pan' (il sentiero del pane) a Canazei in Trentino nei pressi del rifugio Fredarola. Secondo le prime ricostruzioni la bimba sarebbe scivolata su un sasso per poi precipitare per parecchi metri sul pendio erboso sottostante. Fortunatamente l'erba avrebbe attutito la sua caduta e la piccola sarebbe rimasta sempre cosciente. I genitori hanno immediatamente chiamato il 112 ed è arrivato tempestivamente l'intervento della Stazione Alta valle di Fassa con l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites. I soccorritori e l'equipe sanitaria hanno prestato tempestivamente le prime cure alla bambina, che è stata trasportata poi all'ospedale Santa Chiara di Trento. La piccola non è in pericolo di vita e sarebbe rimasta solo lievemente ferita dall'incidente.

Il sentiero 'Viel del Pan' e' una delle escursioni in quota piu' apprezzate della Val di Fassa e delle Dolomiti. Il 'Viel del Pan' era un'antica via commerciale a cavallo fra Veneto e Trentino Alto Adige. Il sentiero dove è avvenuto l'incidente è molto conosciuto e frequentato e segue la catena montuosa che separa il Gruppo del Sella dalla Marmolada. Ma l'episodio di oggi non è il primo incidente che si è verificato in alta quota nelle ultime ore: solo nella giornata di ieri le vittime sono state tre in poche ore.

