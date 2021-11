La bimba abbandonata dopo essere nata con maternità surrogata torna in Italia

E’ stata abbandonata all’età di un anno dai genitori dopo che questa era nata in Ucraina con tecniche di maternità surrogata. Oggi la piccola è rientrata in Italia per essere affidata ad una nuova famiglia. A salvare la bambina è stato il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip), ufficio interforze della Direzione centrale della Polizia criminale.

I genitori italiani erano andati in Ucraina nell'agosto del 2020 per coronare il loro desiderio di avere un figlio attraverso una madre surrogata. La bambina era stata riconosciuta, ma poi la coppia è rientrata in Italia, lasciando la figlia ad una baby-sitter trovata in Ucraina con l’aiuto di un'agenzia interinale.

Dopo che la tata si era rivolta al Consolato italiano a Kiev, della questione si è occupata la Procura competente in Italia e la Procura della Repubblica dei Minori. I genitori sono stati rintracciati, confermando come non fossero intenzionati a riprendere la piccola nata un anno prima. E’ così tornata in Italia giovedì scorso con un volo da Kiev a Malpensa. Salopette, maglietta bianca e una valigia rossa coi suoi giocattoli, la bambina è sbarcata a Fiumicino.

Nella squadra inviata nel Paese dell’Est Europa, presenti anche due membri della Croce Rossa con una pediatra e una crocerossina."Le condizioni della bambina sono buone. Per fortuna, la tata che l'ha accudita fino a ieri l'ha amata molto e se ne è presa cura egregiamente. Come sempre la Croce Rossa protegge l'umanità e opera attivamente per garantire il diritto di adulti e minori ad essere protetti” ha detto il medico della Cri.