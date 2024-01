Bimba di 5 anni abbandonata in strada la notte di Capodanno

Una bimba di 5 anni sarebbe stata abbandonata la notte di Capodanno. Il titolare di un bar l'ha notata mentre girovagava per le strade di Mondragone, nel Casertano, e l'ha portata nel suo locale prima di consegnarla alle forze dell'ordine. A rendere nota la triste vicenda è stato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra.

"È una storia atroce che seguirò passo dopo passo - ha dichiarato Borrelli - La polizia mi ha assicurato che la bambina è al sicuro nelle loro mani e che il magistrato ha già avviato tutte le procedure per l'attivazione dei servizi sociali, per risalire ai genitori e ricostruire l'accaduto. Non c'è mai una ragione valida per abbandonare un bambino, è un gesto disumano e inaccettabile. I genitori di questa bambina vanno individuati e, se fosse confermato l'abbandono, puniti duramente", conclude Borrelli.