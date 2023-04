Partorisce da sola in un capannone, poi lascia la neonata in ospedale

Una donna, senza fissa dimora, si è presentata in ospedale accompagnata dai carabinieri, dopo aver partorito in un capannone una bimba poi lasciata in ospedale. La neonata (che probabilmente sarà data in affidamento prima e poi in adozione) è stata affidata alle cure dei medici dell'ospedale pediatrico Vittore Buzzi di Milano e sottoposta agli accertamenti di routine. Da quanto si è saputo in ambienti giudiziari, la madre non ha voluto fornire la sua identità e quindi ha abbandonato la struttura senza che nessuno la potesse trattenere. Del caso è stata informata la procura.

Il caso del piccolo Enea

La notizia arriva solo pochi giorni dopo il caso del piccolo Enea, il neonato lasciato la mattina di Pasqua dalla madre nella "Culla per la vita" del Policlinico di Milano. Enea, 2,6 chili e in buona salute, è stato trovato con accanto una lettera firmata dalla mamma. Il bimbo potrebbe essere adottato nell'arco di poche settimane. "Il tribunale - ha fatto sapere l'ospedale - affiderà il piccolo a una famiglia che si era già resa disponibile ed era stata valutata idonea per accogliere un bambino abbandonato".

"Ciao mi chiamo Enea", esordisce il testo della mamma nella missiva. "Sono nato in ospedale perché la mia mamma voleva essere sicura che era tutto ok e stare insieme il più possibile". La madre poi avrebbe parlato di coccole, e detto di volere molto bene a suo figlio, ma di non potersi occupare di lui.

"È una cosa che pochi sanno - commenta Ezio Belleri, direttore generale del Policlinico di Milano - ma in ospedale si può partorire in anonimato, per la sicurezza di mamma e bambino. Inoltre esistono le 'culle per la vita': la nostra si trova all'ingresso della Clinica Mangiagalli e permette di accogliere in totale sicurezza un bimbo che i suoi genitori non possono purtroppo tenere con sé. È una decisione drammatica, ma la culla consente di affidare il piccolo a una struttura dove gli sono garantite cure immediate e che preserva l'assoluto anonimato per i genitori".

La culla per la vita del Policlinico di Milano è attiva da 16 anni e quello di Enea è il terzo caso registrato. I primi due sono avvenuti nel 2012 e nel 2016: due bimbi maschi che sono stati chiamati rispettivamente Mario e Giovanni. La culla è un ambiente protetto e riscaldato ed è strutturata in modo da avvisare immediatamente il personale sanitario: una volta che il bimbo viene accolto al suo interno, un allarme discreto avvisa medici e infermieri della Neonatologia che possono prendersi cura del piccolo entro pochissimi minuti.