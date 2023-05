Bimba azzannata in spiaggia: "Ho strappato mia figlia dai denti di un lupo"

Un cane selvatico, forse un lupo, ha aggredito due bambini sulla spiaggia di Vasto Marina, in Abruzzo. L'episodio è avvenuto domenica scorsa. "Il giorno più difficile da quando sono padre" scrive su Facebook Giampaolo, papà della bimba di 4 anni presa a morsi sul litorale.

L'uomo aveva portato le due figlie a vedere il Giro d'Italia come gli aveva chiesto la più grande. "Non sapendo che quella sera mi sarei ritrovato all'improvviso a strapparla dai denti di un lupo mentre passeggiavamo sul bagnasciuga di Vasto Marina" racconta il genitore. Che sui social ha condiviso anche una foto della maglietta strappata dall'animale. La bambina è stata portata al pronto soccorso di Vasto per essere medicata. Le ferite riportate per fortuna non si sono rivelate gravi, ma lo spavento è stato enorme. E se il papà non fosse intervenuto subito probabilmente le cose avrebbero preso una piega ben peggiore.

Il racconto del papà: "L'ha aggredita con i denti, io l'ho preso a calci"

Raggiunto da un giornale locale, l'uomo ha raccontato quei concitati istanti. Erano le otto di sera e Giampaolo si trovava sulla spiaggia, nella zona del "monumento alla bagnante", insieme alla moglie e alle due figlie.

"Mi sono girato un attimo perché la figlia più piccola, che ha un anno, sta imparando a camminare, quindi volevo incitarla un po'. Appena mi sono voltato dalla parte opposta, ho visto un cane - o almeno pensavo che fosse tale - che rincorreva mia figlia più grande. Poi le è saltato addosso e l'ha aggredita con i denti". Sono stati attimi di terrore. "Ho cercato di strapparla via, ma siamo caduti entrambi" ha raccontato ancora l'uomo. L'animale è tornato all'attacco, ma il papà della bimba ha avuto la prontezza di prenderlo a calci fino ad allontanarlo. Il cane (o il lupo) avrebbe poi attaccato un altro bimbo che si trovava sempre sul bagnasciuga con la famiglia.

Sui social Giampaolo ha lanciato un appello a tutti i genitori: "Oggi mia figlia mi ha chiesto: 'Papà ma tu mi avevi detto che i lupi dei cartoni non esistono?' Fino al 6 maggio lo credevo. Non distogliete mai, mai, gli occhi dai vostri figli".

Chi ha aggredito i due bambini? Sulle prime l'uomo ha pensato che si trattasse di un cane, ma l'ipotesi che invece si sia stato un lupo, o di un ibrido, non è affatto da escludere. Tanto più che a Vasto, cittadina di 40mila abitanti del Chietino, gli avvistamenti di presunti lupi, o forse esemplari ibridi, sono stati diversi. Anche nelle ultime settimane. Insieme a quelli degli immancabili cinghiali.

Sull'accaduto è intervenuto anche il sindaco di Vasto, Francesco Menna, per chiedere a ministero dell'Ambiente, Regione Abruzzo e Ispra di agire affinché l'animale, "un probabile lupo", scrive, sia catturato subito.