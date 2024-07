Bimba di sette anni muore annegata al bioparco

Una bambina di sette anni è morta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 luglio, al bioparco di Caraglio, in provincia di Cuneo. La piccola, scomparsa nel pomeriggio, è stata ritrovata dai sommozzatori dei vigili del fuoco in fondo al lago del bioparco.

Una volta riportata in superficie a nulla sono valse le manovre di rianimazione, la piccola è deceduta. Sono intervenute squadre da Cuneo, Torino e La Spezia, il soccorso alpino e la Guardia di Finanza, attivate per le ricerche. Sono stati i sommozzatori di Cuneo a trovare la piccola in fondo al lago. La bambina sembra si trovasse in un centro estivo.

Il bioparco, che si chiama "AcquaViva", è stato inaugurato nel 2022 in località Bottonasco, nella bassa Valle Grana. Sorge su quindici ettari di terreno in una ex polveriera militare. Al suo interno sono presenti un lago balneabile, il "Biolago", e un bacino da oltre 50mila metri cubi d'acqua. Con un'estensione di 3.400 metri quadri il biolago balneabile viene definito "il più grande d'Italia".