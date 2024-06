Sfugge alla vista dei genitori durante la festa e scivola in acqua: bimba di 3 anni muore annegata

Un fatale incidente ha trasformato una domenica di festa in una tragedia. Una bimba di appena 3 anni di origine camerunense è morta annegata in una canaletta prima che i soccorsi potessero fare qualcosa. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri 23 giugno, durante un banchetto organizzato in una zona industriale di Ponte San Nicolò, alle porte di Padova, cui partecipavano varie famiglie originarie del Camerun residenti nel padovano e in provincia di Venezia.

La scomparsa durante il banchetto, poi il tragico ritrovamento

Come riporta PadovaOggi, nel corso dei festeggiamenti la piccola è sfuggita al controllo dei familiari. Quando la sua assenza è stata notata tutti si sono messi in moto per cercarla. Il corpicino è stato ritrovato in una canaletta piena d'acqua nella quale la bambina è probabilmente scivolata senza riuscire ad uscirne.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, giunti sul posto anche con l'elisoccorso, ma ormai era troppo tardi. Nonostante il disperato trasporto in elicottero all'ospedale pediatrico di Padova i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri, che proseguono ora con le indagini per verificare eventuali responsabilità.

Una tragedia che ha sconvolto la cittadina. "La comunità camerunense si ritrova da diversi anni nel nostro territorio per passare del tempo insieme. La dinamica è in esame dalle forza dell'ordine che sono entrate in azione appena ricevuta la segnalazione. Una tragedia, un fatale incidente, che tocca anche la comunità sannicolese. Conosciamo alcune delle famiglie, sono persone perfettamente integrate e stimati professionisti, sappiamo che hanno scelto Ponte San Nicolò come luogo di ritrovo perché vivono lo spirito di accoglienza e rispetto della nostra comunità", ha detto il sindaco di Ponte San Nicolò, Gabriele De Bon. "In questo senso non posso che esprimere il nostro cordoglio e condividere la profonda tristezza che questa tragedia ci lascia".