Bimba di 5 anni lasciata sola in casa precipita dal secondo piano

Una bambina di cinque anni si trova ricoverata in ospedale dopo essere caduta dal secondo piano di una palazzina. L'incidente è avvenuto nella mattina di oggi, giovedì 11 gennaio, a Caivano, in provincia di Napoli. Poco prima delle ore 10 i carabinieri sono intervenuti in via Volta, dove era stata segnalata la presenza di una bambina precipitata dal secondo piano di un palazzo. Sembra che la caduta della piccola sia stata attutita dai fili utilizzati per stendere la biancheria.

Caivano, bimba cade dal secondo piano

La bimba è stata trasportata all'ospedale Santobono di Napoli, in prognosi riservata. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica ed eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione la bambina, nata in Italia da cittadini stranieri regolari, era sola in casa al momento della caduta. Da quanto riportato da NapoliToday, la piccola è arrivata in ospedale intorno alle 10.30 ed era vigile. I sanitari la stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti. Da un primo esame non risulterebbero macrolesioni, ma chiaramente bisognerà attendere la conclusione dell'iter diagnostico prima di sciogliere la prognosi.

"Non è in pericolo di vita"

Vincenzo Tipo, primario del pronto soccorso dell'ospedale pediatrico di Napoli, ha fornito all'Ansa alcuni aggiornamenti sulle condizioni della bambina: "Ha piccole escoriazioni ma non è in pericolo di vita. La bambina ha risposto alle nostre domande. Ha dei doloretti per escoriazioni non gravi in diverse parti del corpo, in particolare ha piccole ferite alle dita di una mano. Adesso è in condizione discrete, è vigile, reattiva e orientata nel tempo e nello spazio, non sembrano esserci quindi danni neurologici. Sta facendo analisi, al momento non ci sono segni di emorragia ma le condizioni precise si valuteranno dopo le analisi, e poi ci sarà il ricovero.

La mamma era andata in farmacia

Lo zio paterno della piccola ha confermato che la bimba non era andata a scuola perché aveva mal di gola, ed era sola in casa perché la mamma era andata in farmacia a comprare qualche medicina. La coppia del Burkina Faso è regolare in Italia e ha cinque figli. Tre erano a scuola, ha detto lo zio paterno, e due invece erano rimasti a casa perché la piccola non stava bene. Ragione per cui la mamma, mentre il papà era a lavoro in un caseificio, si è allontanata e li ha lasciati soli per recarsi in una farmacia vicina. Sul balcone della famiglia ci sono giochi, macchinine, mentre sono visibilmente piegati i fili di ferro per stendere il bucato del balcone sottostante che, nella caduta, hanno salvato la piccola.