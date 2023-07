Bimba di 4 anni caduta da un balcone: dichiarata la morte cerebrale

Non ci sono più speranze per la bambina di quattro anni che domenica pomeriggio era precipitata dal balcone di casa, al secondo piano di una palazzina di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani.

La piccola, dopo essere stata sottoposta a un primo intervento all'ospedale Abele Ajello di Mazara, era stata trasferita al Villa Sofia di Palermo. Nella notte, riferisce l'agenzia Dire, il quadro clinico si era aggravato e i medici hanno dichiarato la morte cerebrale.

L'amministrazione comunale di Mazara del Vallo, guidata dal sindaco Salvatore Quinci, ha espresso il cordoglio per la scomparsa della bambina. "La città si stringe forte alla famiglia della piccola Greta in questo momento così drammatico", si legge in una nota.

