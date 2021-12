Bimba di sei mesi grave per il Covid: volo straordinario da Lamezia a Roma

Una bambina di appena sei mesi in gravi condizioni per il Covid. Per questo si è reso necessario un volo speciale con un aereo dell’Aeronautica militare da Lamezia Terme, provincia di Catanzaro, fino a Roma. E’ infatti arrivato alle 23,20 di ieri il volo del C-130J della 46° Brigata Aerea, che ha trasportato a Ciampino la piccola, intubata e costantemente assistita da un'équipe medica, specializzata. C’erano loro ad assistere la piccola, stesa su un’ambulanza che non poteva percorrere la strada e così è stata imbarcata sul volo speciale.

Atterrata nella Capitale, la piccina è stata trasportata all'ospedale pediatrico "Bambino Gesù" di Roma. La richiesta di trasporto sanitario d'urgenza era stata richiesta proprio dalla Prefettura di Cosenza alla Sala situazioni di vertice del comando squadra aerea, che ha avviato immediatamente le procedure per attivare l’equipaggio specializzato in questo tipo di interventi.

"Voglio ringraziare l'Aeronautica Militare e l'equipe del dipartimento di emergenza dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù", ha detto l’assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato. Le condizioni della piccola sono abbastanza preoccupanti. I genitori, vaccinati, sono rimasti contagiati e sono attualmente in quarantena.