La bimba morta a Catania non era stata rapita: la madre avrebbe confessato

Avrebbe fatto le prime ammissioni la mamma di Elena Del Pozzo, la bimba di 5 anni trovata morta oggi nei pressi della sua casa di Mascalucia, comune di poco più di 30mila abitanti in provincia di Catania. La donna, Martina Patti, aveva denunciato ieri il rapimento della figlia da parte di tre uomini armati, ma oggi dopo le "pressioni esercitate durante gli interrogatori" dagli investigatori, avrebbe portato i carabinieri nel luogo in cui si trovava il corpo della bambina. I militari del comando provinciale di Catania hanno transennato, precisamente, un fondo agricolo distante alcune centinaia di metri dalla casa in cui abita la mamma di Elena.

Stamattina la donna "ha fatto ritrovare il cadavere" ha confermato il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, "e adesso stiamo raccogliendo le sue dichiarazioni, presumibilmente confessorie". La vicenda dunque sembra a un punto di svolta, anche se gli aspetti da chiarire restano ancora molti.

Elena Del Pozzo, la bimba trovata morta a Mascalucia (Catania): il caso dall'inizio

Il giallo ha avuto inizio nel primo pomeriggio di ieri lunedì 13 giugno quando alcuni vicini di casa hanno pubblicato la foto di Elena sui social, con un appello preciso: "Ragazzi, abbiamo bisogno del vostro aiuto, oggi pomeriggio alle tre hanno rapito una bambina che a luglio compie cinque anni. Sono stati tre uomini incappucciati, l’hanno portata via in zona Tremestieri. Vi prego condividete il più possibile, dobbiamo riportarla a casa".

Martina Patti aveva denunciato ai carabinieri di essere stata aggredita all'uscita dall'asilo, poco dopo le 15. I sequestratori avrebbero bloccato l'auto su cui c'era madre e figlia, "hanno aperto gli sportelli, hanno tirato fuori la bambina". Questa la ricostruzione della donna. Ma con il passare delle ore la pista del rapimento è diventata sempre meno credibile. Già la notte scorsa la donna era stata lungamente sentita e le sarebbero state contestate varie incongruenze. Oggi il ritrovamento del corpo e poi le prime dichiarazioni della donna che il procuratore Zuccaro ha definito "presumibilmente confessorie".

Il nonno paterno di Elena: "Il rapimento era impensabile"

"Sono sconvolto. Appresa la notizia sono scoppiato in un pianto a dirotto. È una notizia di una drammaticità unica che non avremmo mai voluto apprendere" ha detto il sindaco di Mascalucia, Enzo Magra, appresa la notizia del ritrovamento del cadavere della piccola Elena.

"Non capiamo come sia stata possibile una cosa del genere, il rapimento era impensabile" afferma invece Giovanni del Pozzo, nonno paterno della piccola Elena. A quanto si apprende la bimba abitava con la mmama. I genitori erano separati. "Chi poteva immaginare quanto avvenuto? Sembra tutto molto strano" aggiunge. "La madre era un tipo molto chiuso. Adesso chi è stato a compiere un gesto del genere deve pagare così come altre persone, eventualmente, l'avessero aiutata".

La nonna: "Una bimba meravigliosa, la madre ossessionata da mio figlio"

"Eravamo legatissime con Maria Elena. L'abbracciavo forte e le dicevo: Elena come ti voglio bene io non ti vuole bene nessuno e lei mi sorrideva. C'era un rapporto speciale tra me e lei". Rosaria Testa, nonna materna di Elena Del Pozzo, visibilmente commossa racconta a CataniaToday il forte legame che c'era tra lei e la bimba. Una "bambina meravigliosa e intelligentissima" dice la nonna. "Mi aveva chiesto il telefono, le avevo promesso che ne avrei parlato con mamma e papà". Poi l'accusa alla madre, separata dal figlio: "Era ossessionata da lui, ogni volta che si lasciavano lo minacciava".

Intanto il corpicino della bambina è stato portato via dal luogo del ritrovamento. Strazio e lacrime al passaggio del carro funebre.

