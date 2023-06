Bimba trovata morta in auto: "Era stata lasciata sola"

Una bambina di un anno è stata trovata morta in macchina a Roma in via dei Fucilieri, zona Cecchignola. Come riporta il Corriere della Sera secondo i primi accertamenti la piccola sarebbe stata lasciata sola in auto da un adulto. Sul posto le ambulanze del 118 insieme con le forze dell’ordine.

Secondo quanto si apprende ad intervenire in soccorso della piccola sarebbero stati i militari di piantone nella cittadella dell'esercito che ospita le forze armate nella zona Sud della Capitale. Uno dei militari avrebbe rotto un finestrino cercando di salvare la piccola trovata purtroppo esanime all'interno dell'auto.

La piccola stamani era attesa all'asilo dove non è mai arrivata: sarebbe stata dimenticata in auto da uno dei due genitori. È questa al momento la prima ipotesi investigativa che i carabinieri stanno seguendo.

La vettura e l'area adiacente sono stati sottoposti a sequestro dagli inquirenti e sono in corso i rilievi

Articolo in aggiornamento