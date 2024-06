Ingoia il tappo di una bottiglia: bimba di un anno e mezzo muore soffocata

Stava giocando con il tappo di plastica di una bottiglia, quando lo ha ingoiato accidentalmente. Un gesto rivelatosi fatale per la piccola Elettra, una bimba di un anno e mezzo morta soffocata a Lido di Venezia. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 31 maggio: dopo aver notato che la piccola aveva ingerito il piccolo oggetto, i genitori hanno provato in ogni modo a liberare le sue vie respiratorie, ma senza successo.

Il papà ha così deciso di trasportare la figlia in auto al pronto soccorso, dove i sanitari hanno immediatamente fatto scattare il protocollo di emergenza con la richiesta di trasporto all’elicottero per un veloce volo all’Ospedale di Padova, mentre il medico del 118 ha fatto quanto possibile per aiutare la piccola che nel frattempo, a causa delle difficoltà respiratorie, aveva perso conoscenza. Una situazione già drammatica, aggravata da un altro imprevisto. L'elicottero arrivato all’aeroporto Nicelli di San Nicolò ha avuto un guasto e quindi non ha potuto trasportare la piccola. Nel frattempo i medici erano riusciti a estrarre il tappo, mentre da Padova è decollato un secondo elicottero che è riuscito finalmente a portare la bimba a Padova. Purtroppo però, le condizioni della bimba erano già troppo gravi: la piccola si è spenta nella mattina di ieri, sabato 1° giugno, tra le braccia dei suoi genitori.