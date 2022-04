Bimba di 5 anni esce di casa e scompare: si cerca nei boschi

Una bambina di soli cinque anni è scomparsa ieri sera, sabato 2 aprile, dalla frazione di Fonte San Pietro, nel comune di Sant'Angelo Limosano, in provincia di Campobasso. Alle ricerche, che si stanno concentrando nei boschi adiacenti, partecipano vigili del fuoco, carabinieri e polizia. Sono centinaia gli uomini che stanno setacciando la zona per cercare la piccola Nicole. I vigili del fuoco sono sul posto con nuclei cinofili e droni mentre un elicottero del reparto volo di Pescara sta sorvolando l'area.

Bimba di 5 anni scomparsa: cosa sappiamo finora

Al momento della scomparsa la bimba indossava un paio di leggings neri, una maglietta rosa e scarpe bianche. Secondo il "Giornale del Molise", la piccola Nicole sarebbe uscita di casa approfittando di un momento di distrazione generale: per farlo avrebbe accostato una sedia sotto alla finestra che si trova al piano terra, a circa un metro di altezza. La masseria è attaccata a un bosco dove da ieri sera si stanno concentrando le operazioni di ricerca. Per ora però la bimba non si trova. Alle ricerche, che sono scattate dalla mezzanotte di ieri, stanno partecipando anche gli abitanti di Limosano e Sant'Angelo Limosano.

Su facebook è stato diffuso anche un appello condiviso da un'abitante di Sant'Angelo Limosano: "Aiutateci a trovare la piccola Nicole, 5 anni scomparsa da ieri sera in contrada fonte san Pietro", si legge. "Chiunque abbia visto qualcosa ci faccia sapere... dateci una mano...".

Il sindaco: "Ricerche per tutta la notte"

''Da subito abbiamo cominciato a battere la zona e sono scattate le ricerche di vigili del fuoco, polizia, carabinieri e Guardia di Finanza e soccorso alpino. Sono stati messi a disposizione i droni, un elicottero e i cani. Le ricerche sono andate avanti tutta la notte, la zona è stata battuta sia a piedi che con i droni che con l'elicottero senza nessun risultato''. Lo ha raccontato all'Adnkronos il sindaco di Sant'Angelo Limosano, William Ciarallo, che ieri sera appena saputa la notizia della scomparsa della bimba di 5 anni si è subito precipitato a casa dei genitori.

''Siamo in apprensione ma abbiamo degli ottimi investigatori e quindi siamo anche fiduciosi" dice invece il governatore del Molise Donato Toma. "Attendiamo di capire cosa è successo ma intanto è stato allertato il comitato di coordinamento di sicurezza e abbiamo messo a disposizione i nostri volontari e le associazioni di protezione civile''.