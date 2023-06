Bimba scomparsa, compare un messaggio su Fb: "Sono con Kata in Germania"

Ci potrebbe essere una pista che potrebbe portare al ritrovamento di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa a Firenze il 10 giugno. Una pista che porterebbe in Germania. Qui si troverebbe la piccola, secondo un messaggio rilasciato da un utente che ha commentato la diretta video su Facebook della manifestazione che si è tenuta oggi 15 giugno in piazza Duomo a Firenze, per chiedere la liberazione di Kata. "Sono con lei ora in Germania. Se hai bisogno scrivimi in privato". A darne notizie una portavoce della comunità peruviana che stava filmando l'iniziativa. Il commento è poi stato cancellato. Nulla di certo, dunque. Il messaggio potrebbe essere stato inviato da chi vuole gettare ulteriore dolore sulla famiglia di origine peruviana.

La pista del racket

Le indagini tuttavia proseguono. Nel pomeriggio di oggi 15 giugno i genitori di Kala sono stati ascoltati dagli inquirenti negli uffici della procura nel pomeriggio. Ora i loro sospetti chiudono il giro di testimonianze raccolte dagli investigatori in questi giorni ed entrano formalmente nell'inchiesta per il sequestro della piccola.

Le indagini degli inquirenti sembrano aver imboccato una corsia preferenziale, ovvero quella della faida interna all'ex hotel occupato che vedrebbe contrapposte tre fazioni: due di peruviani, di cui una vicina alla famiglia di Kata e una di romeni. Una guerra che s'inserirebbe nell'ambito di un racket che prevederebbe il pagamento di un prezzo tra gli 800 e 1.500 euro per un alloggio nella struttura.

Inoltre due testimonianze, di cui una proveniente da una bambina, avrebbero indicato agli inquirenti che la piccola sarebbe stata portata via da un adulto, nel pomeriggio di sabato scorso, dal cortile dell'hotel Astor. Gli investigatori non escludono neppure la presenza di un "covo" vicino all'albergo occupato, dove chi avrebbe rapito Kata potrebbe averla tenuta per alcune ore. Le recenti perquisizioni nella e nei pressi della struttura occupata non avrebbero tuttavia offerto riscontri. Queste le ultime notizie sul fronte delle indagini.

Gli atti sono stati secretati e, subito dopo essere stati ascoltati, i due sono stati trasferiti dall'hotel occupato in un altro alloggio forse per il timore di ritorsioni. Tuttavia, sembra che la famiglia della piccola potrebbe non tornare nell'hotel occupato in via Boccherini, ma invece trasferirsi in un alloggio comunale.

L'appello dei genitori

"Aiutateci a ritrovare nostra figlia, non smettiamo di ripeterlo", hanno lanciato un altro appello uscendo dalla procura. "Ci sentiamo confusi, frastornati. Aiutateci", ha aggiunto il padre Miguel Angel Romero. L'uomo ha avuto modo di dire pubblicamente che "l'hanno rapita, è stato pianificato tutto". Ora la stessa convinzione l'ha potuta ribadire agli inquirenti.

Le ipotesi dei genitori su chi possa aver rapito la figlia si stagliano sul contesto di illegalità nell'ex hotel Astor, e sul racket degli affitti abusivi delle stanze. Forse Kata potrebbe essere una pedina di una vendetta o estorsione. I racconti, le spiegazioni, anche le possibili ricostruzioni che la coppia ha fatto in procura saranno esaminate alla ricerca di riscontri. La madre era già stata sentita, ma le indicazioni del padre della piccola, Miguel Angel Ramon Chicllo Romero, potrebbero dare nuovi impulsi alle ricerche di Kata.

Gli accertamenti dei carabinieri sono proseguiti anche sul piano tecnico. Un nuovo sopralluogo del servizio scientifico dei carabinieri all'interno dell'ex hotel Astor si è concluso anche col prelevamento dello spazzolino da denti usato da Kataleya. L'obiettivo è ricavare il suo dna, per finalità collegate alle indagini in corso.

