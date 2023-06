Bimba scomparsa a Firenze: il sospetto della madre e le ipotesi al vaglio

"Ho detto ai carabinieri chi può averla presa". Lo ha detto ai giornalisti Kathrina, la mamma di Kata (il nome completo è Kataleya), la bimba scomparsa sabato intorno alle 15 a Firenze, nel quartiere Novoli. Chicllo Alvarez Mia Kataleya, questo il nome all'anagrafe, era nell'edificio in cui vive, l'ex hotel Astor, uno stabile occupato di via Maragliano 100 dove abita la famiglia insieme a un altro centinaio di persone. "Non si è mai allontanata da sola" ha aggiunto la madre. "Per me qualcuno me l'ha presa e portata via, l'ho detto ai carabinieri".

Le ricerche proseguono senza sosta, ma di Kata finora non c'è traccia. Sarebbe in corso anche accertamenti su una telefonata ricevuta da un'amica della madre della bambina, nella quale un uomo, parlando in spagnolo, avrebbe detto di avere la bimba: il condizionale è d'obbligo, dal momento che si tratta di informazioni ancora al vaglio degli investigatori.

La madre, parlando coi giornalisti accorsi sul posto, ha ricordato anche un litigio che c'è stato poco tempo fa "con una famiglia al terzo piano" dello stesso stabile "perché facevano troppo rumore" e poi una presunta aggressione avvenuta nello stesso stabile per cui, tra gli occupanti, sarebbe stato incolpato il fratello "ma lui non c'entrava niente". Dettagli che potrebbero non avere nulla a che fare con la scomparsa.

Si indaga a 360 gradi

Il comandante provinciale dei carabinieri, generale Gabriele Vitagliano, ha detto ieri che le indagini sono a 360 gradi e che al momento non si può escludere nulla. Finora però, almeno secondo chi indaga, non ci sarebbero elementi che farebbero pensare a un rapimento. "Non abbiamo una pista che valga la pena di essere qualificata come più importante" ha detto il comandante. E poi: "L'ipotesi è che mentre stava giocando possa essersi allontanata, magari anche seguendo un altro bambino. Non c'è nessuno elemento per poter parlare di rapimento". Questo a meno che nelle ultime ore non siano emersi elementi più concreti contribuiscano a indirizzare le indagini. Elementi che al momento non sono noti alla stampa.

La piccola non è stata più vista dalle 15 di sabato, le telecamere a circuito chiuso hanno ripreso la bambina uscire, ma anche rientrare nell’edificio. La madre era fuori per lavoro e quando è rientrata, verso le 15 e un quarto, ha dato l’allarme. Kata in quello stabile però non c'è. Sembra scomparsa nel nulla. Il palazzo, occupato dal settembre scorso, è stato perlustrato più volte a tappeto e il comandante provinciale dei carabinieri ha "escluso" che la bimba possa essere ancora all'interno dell'edificio. Una delle ipotesi è che Kata possa essere uscita mentre era coperta da un'altra persona, ma si tratta al momento solo di una supposizione.

La bambina viene descritta così: altezza 115 centimetri, occhi e capelli castani. Al momento della sparizione indossava maglietta a maniche corte di colore bianco, pantalone di colore viola e scarpe nere. Domenica mattina la madre ha avuto un malore ed era stata portata all'ospedale, poi è tornata in via Galliano, da dove, assicura chi la conosceva, la donna, che lavora in un piccolo supermercato del centro, avrebbe voluto andarsene prima possibile.

La mobilitazione dei tassisti

Anche i tassisti si mobilitano per le ricerche di Kataleya. "Ai nostri autisti che percorrono le strade di Firenze - dicono il presidente della Socota, Milko Signorini e il presidente della Cotafi, Claudio Giudici. - sono state inviate le foto della bambina, in modo che se notano qualcosa, possono fare subito una segnalazione alle forze dell'ordine. I tassisti faranno vedere la foto anche ai clienti. La speranza è di ampliare il raggio di azione e coinvolgere quante più persone nelle ricerche di Kataleya".

