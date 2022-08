La bimba alla guida di uno scooter (anche senza casco)

Una bimba piccola, senza casco, che guida uno scooter trasportando i genitori, entrambi seduti sul sellino. L'ultimo video denuncia rilanciato dal consigliere Francesco Emilio Borrelli sui social. La segnalazione arriva da un utente, che in corredo alle immagini scrive: "In tre su uno scooter e a portarlo è ’ovviamente’ una bambina piccola senza nemmeno il casco. Che adulti incoscienti, sig. Borrelli".

Le immagini arrivano da Napoli, ma non è chiaro quale sia la strada percorsa dal motociclo con alla guida la piccola. Il video è comunque inequivocabile: la bimba piccolissima, che in piedi arriva ad afferrare il manubrio, guida letteralmente lo scooter mentre i due adulti si siedono compiaciuti, e a volte con le mani conserte, sul sedile del mezzo. Il filmato, dopo essere stato postato su Facebook, ha scatenato decine di commenti, stavolta quasi tutti sulla stessa linea. Esclusa qualche commento sarcastico, la maggior parte degli utenti ha espresso, in manier più o meno accesa, il dissenso verso il comportamento dei genitori, definito "incosciente" e "pericoloso".