Bimbi intossicati dalla cocaina dopo il weekend con il papà: noto dj finisce in carcere

È stato condannato a 2 anni e 2 mesi di carcere un noto dj fiorentino di 45 anni finito a processo dopo che i due figli - di appena 5 anni e 18 mesi all'epoca dei fatti - erano finiti al pronto soccorso per un'intossicazione da cocaina.

Il tribunale di Firenze ha riconosciuto le accuse di lesioni personali colpose e abbandono di minori e ha disposto un risarcimento di 10 mila euro nei confronti dell'ex compagna nonché madre dei suoi figli, che si era costituita parte civile con la legale Elisa Baldocci. Il pubblico ministero Giacomo Pestelli aveva chiesto una pena più severa: 3 anni e 9 mesi.

Gli strani sintomi dopo il weekend con il papà

I fatti risalgono al 2020, alla fine del primo lockdown. I due bambini avevano trascorso il fine settimana insieme al padre ma, dopo essere andata a riprenderli, la madre aveva notato strani sintomi: salivazione eccessiva e irrequietezza avevano spinto la donna a rivolgersi al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Meyer. Gli accertamenti dei medici hanno rivelato chiari segni di intossicazione da cocaina che hanno fatto scattare la segnalazione in Procura.

Il pm Pestelli ha ordinato una serie di accertamenti tra i quali l'esame tossicologico sui genitori, sul nuovo compagno della madre e sui bambini. A risultare positivo - oltre ai due piccoli - è stato il padre. Dalle analisi dei periti, sono inoltre emerse tracce della sostanza stupefacente anche nel capello dei bambini. Non è quindi escluso che i piccoli fossero venuti in contatto con la cocaina in maniera ripetuta, probabilmente toccando superfici e oggetti contaminati dalla droga di cui il padre faceva uso.