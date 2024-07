Bimbi morti dopo essere stati dimenticati in auto: cos'è la Forgotten baby syndrome

Ieri una bimba di un anno è morta a Marcon (Venezia) dopo essere rimasta per lunghissime ore chiusa in auto sotto al sole. Una tragica dimenticanza del papà. L'uomo l'aveva caricata in macchina, sul seggiolino, e si era recato al lavoro scordandosi di portare la piccola al nido. Sono stati alcuni colleghi dell'uomo, camminando nel parcheggio dell'azienda, ad accorgersi di lei, avvisando subito il padre. Poi la corsa disperata verso il veicolo, ma tutto è stato vano. La piccola era ormai deceduta.

L'ambulanza del 118 è arrivata in pochi minuti, ma per la bimba, portata al pronto soccorso, non c'era più nulla da fare. L'azienda sanitaria locale sta assistendo psicologicamente i genitori: non darà altri dettagli, a tutela della famiglia.

Forgotten baby syndrome

In un quarto di secolo, dal 1998 a oggi, sono almeno 12 i bimbi morti perché dimenticati in auto in Italia, ma drammi del genere avvengono in tutto il mondo. Decine di vittime all'anno. Si parla in psichiatria di "Forgotten baby syndrome" (FBS), ovvero un vuoto di memoria per cui il genitore, di fatto, dimentica completamente di avere lasciato il bimbo all'interno di un veicolo parcheggiato, magari sotto al sole, ed è invece convinto che sia da qualche altra parte. Spesso pensa di averlo accompagnato a scuola, senza rendersi invece conto di aver fatto la strada fino all'ufficio. Il genitore si dimentica della presenza del proprio figlio addormentato e silenzioso sul sedile posteriore, arriva a destinazione, esce dal veicolo e lascia inconsapevolmente il bambino dentro.

Genitori amorevoli e attenti, quasi sempre. Come può esserci un così catastrofico vuoto di memoria? Sulla "Forgotten baby syndrome", o "Sindrome del bambino dimenticato", la letteratura è ancora scarsa e lacunosa; anche l'espressione non è condivisa in ambito scientifico, la ricerca non si sia occupata sistematicamente di questo problema, anche se i casi hanno un grande impatto sull'opinione pubblica.

Come può accadere?

Secondo David M. Diamond, docente di psicologia all'Università della Florida del Sud che studia il fenomeno da vent'anni, il fenomeno è una conseguenza della tensione tra i sistemi di memoria abitudinaria e di memoria prospettica del cervello. Un piccolo blackout. Fattori comuni che potrebbero incidere sono "stress, privazione del sonno e cambiamento nella routine". Per Stephen Cowen, professore di psicologia all'Università dell'Arizona, lo stress può rendere una persona "più attenta agli stimoli sensoriali immediati o alle minacce nell'ambiente circostante, ma non così attenta al ricordo più lontano di aver lasciato i figli in macchina".

Gli ultimi due casi, quello di Marcon e quello del 2023 a Roma, sono successivi all'entrata in vigore dell'obbligo dei dispositivi anti-abbandono per i bambini sotto i 4 anni, il cui mancato utilizzo prevede sanzioni pesanti: 81 euro e la decurtazione di 5 punti, 10 per i neopatentati. In caso di recidiva c'è la sospensione della patente.