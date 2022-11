Bimbi morti sul barcone dei migranti, l'incendio innescato dagli scafisti

Sono stati i due scafisti a innescare l’incendio divampato su un barcone di migranti lo scorso 21 ottobre, a largo di Lampedusa, uccidendo due bimbi e una donna incinta, morta dopo il ricovero in ospedale. È l’idea della procura di Agrigento, che ha dato il via alle indagini dopo il salvataggio da parte della capitaneria di porto dei restanti migranti.

Secondo gli inquirenti su quell’imbarcazione c’erano due scafisti senegalesi di 24 e 33 anni. Sono loro ad aver provocato la scintilla per errore. Erano partiti due giorni prima dalla Tunisia, il motore era fuoribordo e si è fermato. Uno dei due, nel tentativo di farlo ripartire, ha provocato delle scintille, che hanno innescato la benzina a bordo dello scafo. Il carburante era stato versato dai serbatoi ausiliari di fortuna alla tanica del motore. Lì la scintilla ha provocato un’esplosione e un incendio a bordo. Diversi migranti sono finiti in acqua. Sono invece morti i piccoli Mael e Alina, quest'ultima nata il 5 dicembre 2021. Le fiamme sono poi state domate con grande difficoltà dai migranti, che hanno usato l'acqua di mare.

I due presunti scafisti senegalesi sono accusati di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare aggravata e morte come conseguenza di altro reato, per aver condotto il barchino in ferro con l'aiuto di una bussola, mettendo a rischio la vita delle persone a bordo per le pessime condizioni del piccolo scafo in metallo e il sovraffollamento dell’imbarcazione.

Il fatto aveva fatto lanciare al sindaco di Lampedusa Filippo Mannino un appello disperato: "Sta diventando un incubo. Non è più possibile accogliere persone morte. Sono sindaco da 100 giorni e ho già dovuto ricevere cinque vittime. L'Europa deve fare immediatamente qualcosa, non è più possibile far morire la gente nel Mediterraneo". E già prima, di fronte a la Porta d'Europa, alla presenza dell'ex presidente della Camera Roberto Fico, aveva detto: "Sono arrivato a pensare che il posto giusto per questa porta non sia più Lampedusa, la dovremmo portare nel cuore dell'Europa, all'ingresso del Parlamento europeo. Magari vedendola tutti i giorni potrebbe sollecitare una riflessione, richiamare un’urgenza. L'immigrazione è un problema europeo ed esige una risposta europea".