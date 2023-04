Due bimbi di 6 anni scappano da scuola elementare per andare a Roma (e nessuno se ne accorge per ore)

Sono stati accompagnati con il pulmino dello scuolabus fino all'ingresso della scuola che frequentano, ma nelle aule non ci sono mai arrivati. E' successo mercoledì mattina alla scuola elementare Guglielmo Marconi di Grassina, nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze). Protagonisti, due bambini di sette anni che, tra diverse peripezie, sono riusciti ad arrivare fino al capoluogo, dove finalmente sono stati fermati, presi in carico dalla polizia municipale e poi riconsegnati ai genitori.

I bambini fuggiti da scuola: come sono andate le cose

Ma andiamo con ordine. Invece di andare in classe i due compagni, come poi ricostruito, sono andati nella palestra della scuola da dove, tramite una porta allarmata, sono usciti in giardino. Da quanto trapela, l'allarme sarebbe pure scattato: un custode si sarebbe affacciato in palestra ma, non vedendo nessuno, con i piccoli che forse si erano nascosti, è poi tornato ai suoi doveri.

Dal giardino, molto ampio e in zona di campagna, i due sono usciti in strada attraverso un'apertura nella rete di recinzione. Poi, a piedi, i circa 700 metri che dividono la scuola dalla piazza centrale del paese, piazza Umberto I, dove hanno preso l'autobus 31 fino al capolinea, come poi ricostruito dalla polizia municipale, parlando direttamente con i bimbi, di piazzale Montelungo, a Firenze.

Da qui, di nuovo a piedi, "camminando tantissimo", come da loro stessi raccontato, sono arrivati fino alla piazza di Parte Guelfa, nel pieno centro di Firenze, a due passi da Palazzo Vecchio. Qui, ed era ormai tarda mattinata, un incontro fortuito, con le assessore fiorentine al welfare e alla sicurezza, rispettivamente Sara Funaro e Benedetta Albanese.

"Stavamo rientrando nei nostri uffici (i due assessorati hanno sede proprio in piazza dei Parte Guelfa, ndr) dopo un incontro a Palazzo Vecchio", racconta l'assessora Funaro. "Abbiamo notato che erano un po' spaesati, anche se non apparivano spaventati, così abbiamo chiesto loro cosa stessero facendo e dove fossero i loro genitori o i loro accompagnatori", spiega ancora Funaro.

Le risposte sono state tutt'altro che convincenti, così è scattato il coinvolgimento del corpo di polizia municipale, che ha il comando a pochi metri da lì, in via delle Terme. A quel punto, gli agenti hanno iniziato la ricerca dei genitori. Parlando a lungo con i bambini è venuto fuori, tra le altre cose, che volevano arrivare alla stazione e prendere un treno per Roma: ad uno dei due era rimasta particolarmente impressa da una visita passata.

"Per fortuna - è stato fatto sapere dal comando -, nel diario di uno dei due bimbi era appuntato il numero di telefono della madre. L'abbiamo chiamata e lei ha avvisato anche l'altra famiglia". Le due mamme, incredule e un po' spaventate, credendo i figli a scuola come in tutti gli altri giorni, sono quindi venute a riprenderli.

Il sindaco: "Gravissimo"

Una storia che lascia aperte diverse questioni. "Quello che è accaduto è gravissimo. E' andata bene, ma poteva davvero finire in tragedia", scrive non a caso nel tardo pomeriggio su Facebook il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini. "Come amministrazione comunale pretendiamo chiarezza dalla scuola. Per quanto i bimbi possano essere particolarmente 'svegli', è inaccettabile che nessuno si sia accorto di niente", aggiunge il sindaco.

"Una volta entrati a scuola accompagnati dal servizio scuolabus e lasciati al personale scolastico i due bambini sono stati in grado di eludere non uno ma ben tre controlli: all’ingresso in classe, all’uscita dalla palestra con la porta con l’allarme, che infatti ha suonato, e al superamento della recinzione del grande giardino. Quando mandiamo i nostri bimbi a scuola dobbiamo avere la certezza che si trovino in un luogo protetto e al sicuro. Abbiamo avviato controlli e ispezioni interne e chiesto un report alla scuola per accertare ogni responsabilità e impedire che fatti simili accadano di nuovo", scrive ancora Casini, che, pur sottolineando le carenze di organico che gravano sul mondo della scuola, reputa comunque l'accaduto "non giustificabile".

Registri elettronici ko

Da notare che non hanno funzionato nemmeno i registri elettronici. Ogni assenza infatti, normalmente, fa scattare un alert, che arriva fino alle famiglie. "Qualcosa non ha funzionato, è già stata contattata la ditta che se ne occupa per le verifiche del caso", viene fatto sapere dal Comune.

Dal sindaco Casini, infine, alcune considerazioni più generali. "Pensare che due bambini di sei anni - scrive ancora - una volta usciti dalla scuola, abbiano percorso quasi 800 metri a piedi indisturbati prima di arrivare nella piazza centrale del paese e salire su un autobus che li ha portati a Firenze, apre un altro capitolo ancora. E dovrebbe farci riflettere tutti, singolarmente e come comunità, anche sul livello di attenzione che presi dalla velocità quotidiana delle nostre vite, prestiamo a chi abbiamo intorno". Fortunatamente, appunto, è andata bene.