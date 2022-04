Bambino di 7 mesi trovato morto nella culla

I genitori e poi i nonni hanno provato a svegliarlo, invano. Dapprima pensavano stesse dormendo profondamente. Poi hanno chiamato i soccorsi. E' morto il giorno di Pasqua un bambino di sette mesi, figlio di una coppia di Sordio, in provincia di Lodi.

Si tratterebbe secondo le prime informazioni di un caso di Sids, acronimo di "sudden infant death syndrome", ovvero la cosiddetta "morte in culla", un decesso improvviso e inspiegabile. Sul posto sono arrivati i medici e i paramedici del 118, ma purtroppo per il bambino non c'era più nulla da fare.

La Procura di Lodi ha disposto l'autopsia sul corpo del bambino, proprio per chiarire le cause del decesso. Cordoglio profondo a Sordio, il sindaco Salvatore Iesce parteciperà, con molti suoi concittadini, al funerale del piccolo, dopo aver già portato le sue condoglianze alla famiglia.

Sids, cos'è la morte in culla

La Sids (dall'inglese Sudden Infant Death Syndrome) o morte in culla o morte improvvisa del lattante è la morte improvvisa e inspiegabile di un bambino al di sotto dell'anno di età. È più frequente tra uno e cinque mesi di età e rappresenta una delle cause principali di morte nel primo anno di vita. Le cause della morte in culla non sono ancora note. Si diagnostica la morte in culla quando si possono escludere tutte le cause di morte conosciute. Questo richiede l'autopsia e un'analisi molto accurata delle circostanze e dell'ambiente in cui il piccolo è morto. Non è possibile identificare con precisione i bambini a rischio di morte in culla.