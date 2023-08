Muore a soli 9 anni per la puntura di un calabrone

Un bambino tedesco di 9 anni è morto per lo shock anafilattico causato dalla puntura di un calabrone, in provincia di Alessandria. Era in vacanza con la famiglia, partita da Norimberga, in un agriturismo sulle colline di Costa Vescovato. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Tortona, nella prima serata del 21 agosto il piccolo stava giocando in un'area picnic vicino a una stalla, quando l'insetto lo ha punto al collo. Il veleno entrato in circolo ha provocato l'immediato arresto cardiaco.

I genitori, guidati al telefono dagli operatori della centrale 118, hanno subito iniziato il massaggio cardiaco, poi proseguito dai sanitari arrivati sul posto. Dopo circa un'ora di manovre, il cuore ha ripreso a battere e, intubato, il piccolo è stato trasportato all'ospedale infantile di Alessandria. La situazione, però, è precipitata. Dichiarata la morte cerebrale, dopo l'osservazione di 48 ore, questa notte sono stati espiantati gli organi per la donazione.

I medici hanno spiegato ai genitori che, anche se la puntura fosse avvenuta a pochi metri dall'ospedale, per il piccolo non ci sarebbe stato nulla da fare. I genitori tedeschi del piccolo si erano recati in provincia di Alessandria perché era un luogo dove la madre del piccolo andava in vacanza quando era bambina. La donna era conosciuta anche dal sindaco del piccolo comune che ha espresso tutto il suo cordoglio. Come riporta il quotidiano La Stampa, per il primo cittadino si sarebbe trattato di una tragica fatalità: “Dopo quanto è accaduto abbiamo ispezionato l'area della cooperativa e abbiamo distrutto due nidi di calabroni e uno di vespe, ma nell'agricampeggio, dove il bambino è stato punto, non c'erano nidi. È stato un calabrone di passaggio. Questo è il momento in cui fanno i nidi nei tronchi delle piante e ce ne sono tanti perché fa molto caldo”.

