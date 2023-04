Partorisce da sola in un capannone, poi lascia il neonato in ospedale

Una donna, senza fissa dimora, si è presentata in ospedale accompagnata dai carabinieri, dopo aver partorito in un capannone una bimba poi lasciata in ospedale in modo che possa essere adottata. La neonata è stata ora affidata alle cure dei medici dell'ospedale pediatrico Vittore Buzzi di Milano e sottoposta agli accertamenti di routine. Da quanto si è saputo in ambienti giudiziari, la madre non ha voluto fornire la sua identità e quindi ha abbandonato la struttura senza che nessuno la potesse trattenere. Del caso è stata informata la Procura.

La notizia arriva solo pochi giorni dopo il caso del piccolo Enea, il neonato lasciato la mattina di Pasqua dalla madre nella "Culla per la vita" del Policlinico di Milano. Enea, 2,6 chili e in buona salute, è stato trovato con accanto una lettera firmata dalla mamma. Il bimbo potrebbe essere adottato nell'arco di poche settimane. "Il tribunale - ha fatto sapere l'ospedale - affiderà il piccolo a una famiglia che si era già resa disponibile ed era stata valutata idonea per accogliere un bambino abbandonato".